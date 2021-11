Entre os dias 12 e 14 de novembro, foi realizada mais uma etapa da Operação Hoplitas. As ações efetuadas pelos agentes da Brigada Militar (BM) têm como objetivo combater à criminalidade em todo o Estado, reduzindo o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio.

Só na região foram abordados 178 veículos, sendo identificadas 313 pessoas. Dessas, cinco foram presas, além de dois adolescentes que foram apreendidos. Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 180 porções de drogas como crack, cocaína e maconha, além de objetos, uma quantia em dinheiro, munições e uma arma de fogo.

HOPLITAS – A Operação realizada pela Brigada Militar ganhou esse nome em alusão aos soldados de infantaria da Grécia Antiga, os quais utilizavam de um grande escudo para lutarem nas batalhas: o Hóplon. Daí o nome, Hoplitas. Notabilizados pela disciplina, espírito de corpo e elevado grau de treinamento, os hoplitas simbolizam o espírito guerreiro de uma tropa no enfrentamento de quaisquer adversidades, lutando lado a lado para formar uma linha em defesa de seu povo.

Foto: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some