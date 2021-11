O Feriadão da Proclamação da República foi de muito esporte em toda a região, principalmente aqui no município. No domingo (14), a cidade recebeu a 7ª e última etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte. A prova contou com aproximadamente 100 atletas.

Na prova principal, o grande campeão foi Gabriel Picareli. O atleta da Roxinhos completou os 42 quilômetros de prova com o tempo de 2h 37min e 41seg. Em segundo lugar ficou Ledionir Justin da Ultra Chico, com a marca de 2h 40min e 34seg. E na 3ª colocação ficou Adalmir Oliveira da Via Corpo, com o tempo de 2h 45min e 59seg. Já no Feminino, a vitória ficou com Rosemari do Nascimento. A corredora da equipe Viana fez a marca de 4h 42min e 12seg. O segundo lugar ficou com Vanusa Minetto da Cia Athletica, com o tempo de 4h 51min e 02seg. E em terceiro lugar ficou Tatiana Agliardi da 3M Sports, com a marca de 5h 30min e 59seg.

Na prova dos três quilômetros, o campeão geral foi Alex de Carli. O atleta da Rdimer Runners fez o tempo de 10 minutos e 19 segundos. Em segundo lugar, ficou Willians Carneiro (Garborunners), com a marca de 10min e 49seg. E em terceiro, ficou Rodrigo Teixeira (RT Runners), com o tempo de 11min e 03seg. Já no Feminino, foi de Mariá Alves. Ela terminou a prova com a marca de 14min e 44seg. Em segundo lugar, ficou Bruna Steinmetz (Triathlon da Praia), com o tempo de 15min e 23seg. E na 3ª posição, Débora Bortoli, com a marca de 16min e 37seg.

Além do individual, tiveram as provas de duplas e quartetos nos naipes Masculino, Feminino e Misto, todas com 42 quilômetros (veja a classificação no final da matéria).

CIRCUITO DE CORRIDAS DO LITORAL NORTE – ETAPA OSÓRIO

DUPLAS – MASCULINO

1º – Wiliam e Kaled (Wiliam Decorações e Gessos) – 3h 06min e 39seg

1º – Raquel e Rosideide (Metta/Vida Ativa) – 4h 12min e 29seg

1º – Marcelo e Jocasta (Team Resiliência) 3h 38min e 57seg

1º – Luiz Alberto, Márcio, Mateus Cavalcante e Matheus Santos (Amigos para Sempre) – 2h 35min e 02seg

1º – Adriane, Carine, Nathalia e Tielle (Victor Perkov) – 3h 26min e 38seg

1º – Carlos, Gelson, Jairo e Graziela – 3h 29min e 10seg

3º – Cândido, Vinicius, Charlene e Rocheli (3M Sports) – 3h 47min e 07seg

Foto: PMO

