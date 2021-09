Vem aí mais uma etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte. A cidade vai receber o evento no dia 19 de setembro. A competição vai ser realizada pela Biolchi Eventos, com apoio da prefeitura municipal, por meio da Assessoria de Esportes e Lazer.

A largada está marcada para às 8h e 30min na Vila Olímpica. O percurso vai ser de 21 quilômetros, havendo percurso menores, de acordo com a categoria. Os participantes podem participar nas categorias Individual, Dupla, Trio e Kids. É válido ressaltar que vai haver premiação de modo geral e por faixa etária com entrega de troféus. Além disso, vai ser entregue medalha de participação para todos os atletas.

Para realizar as inscrições ou outras informações entre em contato com Daniel, por meio do Whatsapp: (51) 99933-2079.

Foto: Divulgação

