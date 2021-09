As doações de alimentos, roupas de cama, água mineral, aventais e outros continuam sendo necessárias para que a instituição aos poucos consiga cumprir seus compromissos financeiros e se manter em funcionamento.

O Hospital tem o serviço de atendimento médico e de internação que para manter as pessoas internadas há o serviço de hotelaria que se faz necessário (leitos e alimentação dos pacientes). Neste sentido as despesas são elevadas e qualquer doação de alimentos, lençóis, fronhas, tecidos para confecção destes são importantes para redução dos custos que a instituição tem para aquisição destes insumos. Com a pandemia, por exigência dos órgãos de controle tem de se disponibilizar água para os enfermeiros e médicos, assim como pacientes através de garrafas de água mineral.

A ajuda da comunidade tem sido crucial para que nosso. hospital mantenha seus serviços e esteja a prospectar melhorias e novos investimentos com recursos extras vindo de dotações de alguns deputados federais.

Na semana passada houve a doação por parte do Rotary de Osório e do empresário Sandro Rosa da revenda Liguigás que foram recebidas pelo presidente do Hospital Marco Pereira, assistentes e de conselheiros da entidade.

Rotary Club de Osório fez a doação de 10 caixas de leite na semana passada.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some