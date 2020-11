Além da eleição para prefeito e vice, os eleitores foram as urnas no último domingo (15) para elegerem os nove vereadores que vão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. Dos 26.259 votos, 24. 175 (92,06%) foram válidos. Além disso, tiveram 1.302 (4,96%) votos brancos e 782 (2,98%) nulos.

Um terço dos atuais vereadores vão seguir na Câmara. O vereador Lucas Azevedo (MDB) foi reeleito com o maior número de votos. Ele recebeu 1.326 votos. Ele ficou a frente do colega de bancada, Charon Muller. O também vereador recebeu 1.220 votos. Além deles, Ed Moraes (também do MDB) foi reeleito com 997 votos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) segue com quatro vereadores. A única mudança foi a saída de Roger Caputi. O próximo prefeito de Osório vai dar lugar a João Pereira, que foi eleito com 794 votos.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) também segue com quatro vereadores na Câmara municipal, porém tendo uma total troca entre seus nomes. Os atuais vereadores Beto Gueiê, Belinha, Binho Silveira e Valério dos Anjos vão dar lugar aos eleitos Ricardo Bolzan (1.078), Luis Carlos Coelhão (1.015), Maicon Prado (995) e Vagner Gonçalves (736).

Houve apenas uma mudança de partido na composição da Câmara. O PSDB deixou o Executivo para a entrada do Progressistas. A vaga de Martin Tressoldi (PSDB), que saí para assumir como vice-prefeito, vai ser ocupada por Miguel Calderon (Progressistas), que foi eleito com 982 votos. Os candidatos eleitos assumem os seus cargos a partir do dia dois de janeiro de 2021.

FALTOU COCIENTE

Vale ressaltar que a candidata Professora Isabel do Partido dos Trabalhadores (PT), foi a oitava mais votada, porém não conseguiu se eleger devido ao cociente eleitoral do seu partido ser baixo. Para conseguir eleger um vereador cada partido deveria somar 2,5 mil votos na soma de todos os seus candidatos. Por isso, a candidata Professora Isabel não conseguiu uma vaga na Câmara Municipal, mesmo estando entre os nove candidatos mais votados.