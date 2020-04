A prefeitura de Arroio do Sal confirmou na manhã desta sexta-feira (17) a primeira morte por conta do novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 52 anos, que possui histórico de comorbidades e acometido de infarto agudo do miocárdio. Essa é a 22ª morte por Covid-19 no Rio Grande do Sul. a segunda no Litoral Norte.

Segundo informações, a vítima estava internada desde o último sábado (11) no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. De acordo com nota da prefeitura da cidade, a informação da morte foi repassada pela 18ª Coordenadoria em Saúde do Rio Grande do Sul, sendo que o comunicado foi realizado às 21h e 30min de quinta-feira (16).

A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando os familiares e todas as pessoas próximas ao paciente e até o momento nenhum deles apresentou sintomas da doença.

OUTRA MORTE

A primeira morte por Coronavírus na região ocorreu em Cidreira e foi confirmada nesta quinta. Trata-se de um homem de 73 anos que estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o paciente tinha doenças crônicas, cardiovascular, renal e diabetes. Vale ressaltar que o filho da vítima também foi diagnosticado com o Covid-19 e segue sendo monitorado em isolamento domiciliar.

REGIÃO

Ao todo foram confirmados 26 casos de Coronavírus no Litoral Norte com duas mortes. Os casos confirmados foram registrados em: Torres (10), Capão da Canoa (6), Arroio do Sal (2), Cidreira (2), Osório (2), Santo Antônio da Patrulha (2), Imbé (1) e Tramandaí (1). Do total de pessoas infectadas, 14 já estão curadas, incluindo os dois casos de Osório.

Por falar em Osório, o município já realizou 45 testes do Covid-19, dos quais dois deram positivo, 37 negativos e seis seguem aguardando resultado. O número de pessoas que apresentam sintomas da doença caiu para 37. Todas elas seguem sendo monitoradas e em isolamento domiciliar.

