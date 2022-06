Conselho Tutelar realiza projeto em escolas osorienses

OSÓRIO – O Conselho Tutelar do município está realizando o ‘Semáforo do Toque’. A ação visa o combate da violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Programada para o último mês, em alusão ao ‘Maio Laranja’, a atividade, programada para acontecer no Espaço Cultural José do Patrocínio, precisou ser cancelada devido aos estragos no local, após a passagem do ciclone Yakecan.

Com o cancelamento, o Conselho Tutelar decidiu visitar as escolas do município para levar a pauta até os estudantes. A proposta é que as crianças e adolescentes, a partir do conhecimento, levem o aprendizado aos pais. Iniciado no último dia 31 de maio, o projeto irá funcionar todas as segundas-feiras, com atividade em média de 20 a 30 minutos. No dia 13/06, os conselheiros tutelares estarão na Escola Albatroz. As atividades serão no auditório da escola, no período da tarde, entre 14h e 17h.

Foto: Divulgação

