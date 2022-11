Convenção Sesc Maturidade Ativa inicia nesta terça-feira

Mais de mil idosos de várias cidades do Estado são esperados em Torres para a 17ª edição da Convenção Sesc Maturidade Ativa. O evento inicia nesta terça (8) e segue até quinta-feira (10). A expectativa para a retomada do maior encontro de idosos do Estado é grande. “Esta é a nossa primeira edição após a pandemia, que foi um período muito difícil para todos. Então, estamos bem animados de poder reunir novamente esses grupos de pessoas tão especiais”, comenta Michele Bittencourt Silveira, coordenadora estadual do Programa Sesc Maturidade Ativa. “Nós preparamos com muito carinho uma programação voltada à diversão, integração e promoção da saúde dos participantes que poderão aproveitar bastante estes dias de convenção. Que possamos todos celebrar a vida neste momento”, completa Michele.

Visando promover a celebração e a integração de pessoas idosas que fazem parte dos grupos de Maturidade Ativa do Sesc, a Convenção está repleta de atrações que ocorrem, principalmente, entre o Hotel Sesc Torres (Rua Plínio Kroef, 465) e o Parque do Balonismo. A abertura fica por conta da apresentação de Neguinho da Beija-Flor, no Parque do Balonismo. O consagrado artista do samba brasileiro interpretará clássicos como “Magali”, “Malandro é Malandro, Mané é Mané”, “Obrigado Jesus”, dentre outros, que prometem colocar os participantes para dançar. O show tem início às 21h. E falando em diversão, uma das atrações mais esperadas do segundo dia é o show de stand up do humorista Eduardo Gustavo Christ, com o famoso personagem “Badin – o Colono”. Christ promete arrancar gargalhadas dos visitantes com seu trabalho que resgata, de forma divertida, os costumes da cultura colonial.

Durante toda a programação, os idosos ainda vivenciarão atividades como oficinas culinárias e de tecnologia, passeio nos Cânions Itaimbezinho, gincana, palestras, troca de experiências e muito mais. São aguardados participantes ligados a todos os grupos de Maturidade Ativa do Estado, incluindo uma Comitiva de Osório.

No programa Sesc Maturidade Ativa, os integrantes são incentivados a desenvolver seus potenciais, além de realizar trabalhos comunitários e solidários. Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo significado para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporânea e a prática da responsabilidade individual e coletiva. Para este ano, a Convenção tem o apoio da prefeitura de Torres e da Santo Anjo, com patrocínio de Farmácias São João e Lojas Becker. A programação você confere no final da matéria: Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas no site: www.sesc-rs.com.br/acaosocial/maturidadeativa.

PROGRAMAÇÃO

08/11 (TERÇA)

7h e 30min às 14h e 30min – Passeio turístico nos Cânions Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra (saída dos hotéis);

13h e 30min às 16h e 30min – Trilha da Saúde: oficinas e serviços (Hotel Sesc);

13h e 30min às 16h e 30min – Batucada SA: atividade musical (Estacionamento Hotel Sesc);

13h e 30min às 17h – Workshop Corpo & Movimento: ginástica energética chinesa para a longevidade (Parque do Balonismo);

21h – Abertura oficial com show do Neguinho da Beija-Flor (Parque do Balonismo).

09/11 (QUARTA)

7h e 30min às 14h e 30min – Passeio turístico nos Cânions Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra (saída dos hotéis);

13h e 30min às 16h e 30min – Trilha da Saúde: oficinas e serviços (Hotel Sesc);

13h e 30min às 16h e 30min – Batucada SA: atividade musical (Estacionamento Hotel Sesc);

13h e 30min às 16h e 30min – Workshop Corpo & Movimento: ginástica energética chinesa para a longevidade (Parque do Balonismo);

21h – Apresentação de stand up comedy com Badin, o Colono (Parque do Balonismo).

10/11 (QUINTA)

7h e 30min às 14h e 30min – Passeio turístico nos Cânions Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra (saída dos hotéis);

13h e 30min às 17h – Trilha da Saúde: oficinas e serviços (Hotel Sesc);

13h e 30min às 17h – Batucada SA: atividade musical (Estacionamento Hotel Sesc);

13h e 30min às 17h – Workshop Corpo & Movimento: ginástica energética chinesa para a longevidade (Parque do Balonismo);

21h – Baile de encerramento com Banda Indústria Musical (Parque do Balonismo).

OUTRAS ATIVIDADES

– Oficina de drinks e coquetéis sem álcool – no Coffee Shop;

– Palestra provocacional “Saber que se pode, querer que aconteça” – na Sala Ilha dos Lobos;

– HidroShow – na piscina térmica;

– Mix da beleza e bem-estar – no bar da piscina;

– Oficina de smartphones e “English Tech” – na Sala Guarita;

– Gincana Cooperativa – no campo de futebol;

– Bocha – na quadra de bocha;

– Câmbio – na quadra de areia;

– Exposição criativa do Maturidade Ativa.