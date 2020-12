Um homem morreu afogado durante este final de semana em uma lagoa da região. O corpo de Eder Lima da Fontoura foi localizado pelos bombeiros no fundo da Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha, na noite deste domingo (29/11). Segundo testemunhas, a vítima estava em cima de um colchão inflável, quando acabou se distanciando da beira da lagoa. Aí então, o homem teria caído na água e submergido.

O caso ocorreu na manhã de domingo e as buscas iniciaram logo após o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ser acionado. Os agentes utilizaram um bote inflável e equipamentos de busca e salvamento para conseguirem fazer o resgate. Infelizmente, o homem foi retirado sem vida da água.

A Brigada Militar (BM) foi acionada até o local e isolou a área para a realização da perícia. A Polícia Civil segue investigando o caso. De acordo com os bombeiros, a vítima, de 42 anos de idade, morava em Gravataí, na região Metropolitana, e estava passando o domingo no balneário, juntamente com a família.

Foto: CBM