Moradores encontraram na manhã de quarta-feira (28), o corpo de um homem na Estrada do Carrachi, na Zona Rural de Osório. A Brigada Militar (BM) foi acionada e quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local avistaram o corpo parcialmente enrolado em um lençol. De acordo com a BM, o cadáver não apresentava sinais de perfuração causados por arma de fogo ou arma branca.

Os agentes do Instituto Geral de Perícias (IGP) encontraram sinais de asfixia no cadáver, o que pode ter causado a morte do homem. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Civil segue investigando o caso.

OUTRO CORPO ENCONTRADO

Outro corpo foi encontrado na região, também na quarta, mas no período da manhã, no município de Palmares do Sul. O cadáver estava dentro da guarita 215, na Praia de Quintão. Junto ao corpo estava uma mochila e um aparelho celular. A Brigada foi acionada e isolou o local para realização da perícia. De acordo com a BM, a vítima, que não teve o nome divulgado, trata-se de um homem de 37 anos, que estava desaparecido. A Polícia está investigando o caso.

Foto: BM