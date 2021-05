Os clientes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) tinham até o próximo dia 31 de maio para renegociarem suas dívidas. Porém, a Corsan resolveu ampliar esse prazo até o dia 31 de maio de 2022. Para realizar a negociação é necessário agendar atendimento pelo telefone 0800 646 6444, aplicativo ou site da Corsan (www.corsan.com.br).

O Programa de Negociação de Dívidas oferece uma série de descontos e benefícios, como forma de ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela pandemia. Para as faturas vencidas entre 1º de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, são oferecidos descontos de 99% (sobre os valores referentes a multa e juros para pagamento à vista) ou 50% (sobre os valores de multa e juros no parcelamento, bem como isenção total de juros futuros). No caso das faturas vencidas até 31 de julho de 2015, há isenção total de multa e juros e desconto de 50% sobre o valor da dívida, para pagamento à vista; ou desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento, além de isenção total de juros futuros.

O parcelamento ocorre mediante o pagamento de 35% na entrada e o restante em até 12 parcelas. Se for feito com cartão de crédito, não é preciso dar entrada. A parcela mínima é de R$ 300 para a categoria residencial subsidiada e de R$ 50 por economia para as demais categorias. Mais informações podem ser obtidas por telefone ou diretamente no escritório da Corsan, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 710, no Centro de Osório.

Foto: Divulgação