A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) ampliou em mais 30 dias a isenção da tarifa social aos clientes de baixa renda. A medida abrange inclusive as faturas da competência agosto/2020. A direção da companhia decidiu também manter suspensos, até 25 de agosto, os cortes de fornecimento de água por não pagamento da conta. As ações garantem, por cinco meses consecutivos, uma série de benefícios que visam apoiar os clientes da Corsan no combate aos efeitos financeiros causados pela pandemia.

TARIFA SOCIAL

Atualmente, a companhia tem 42 mil famílias inscritas no cadastro da Tarifa Social. O regramento para inscrição do benefício pode ser consultado no link: www.corsan.com.br/tarifaresidencialsubsidiada e no call center, pelo número: 0800.646.6444. A inscrição deve ser solicitada pelo call center ou mediante agendamento prévio, em atendimento presencial nos escritórios da Corsan nos municípios.

SUSPENSÃO DE CORTES

Sobre a suspensão de cortes devido ao não pagamento, é necessário esclarecer que as faturas continuarão a ser entregues normalmente e que os prazos para pagamento não foram modificados, ocasionando a cobrança de juros e multas correspondentes no caso de inadimplência.