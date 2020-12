A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) prorrogou o Programa de Negociação de Dívidas por mais 180 dias. O prazo começa a valer a partir dessa terça-feira (01/12) e segue até junho de 2021. Lançada em setembro deste ano, a iniciativa oferece descontos e benefícios como forma de ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela pandemia.

Para as faturas vencidas entre 1º de setembro de 2015 e 31 de agosto de 2019, são oferecidos descontos de 99% (sobre os valores referentes a multa e juros para pagamento à vista) ou 50% (sobre os valores de multa e juros no parcelamento, bem como isenção total de juros futuros). No caso das faturas vencidas até31 de agosto de 2015, há isenção total de multa e juros e desconto de 50% sobre o valor da dívida, para pagamento à vista; ou desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento, além de isenção total de juros futuros.

O parcelamento pode ocorrer mediante o pagamento de 35% na entrada mais 12 vezes. Se for feito com cartão de crédito, não é preciso dar entrada. A parcela mínima é de R$ 30 para a categoria residencial subsidiada e R$ 50 por economia para as demais categorias.

Mais informações pelo telefone: 0800 646 6444 ou nos escritórios locais da companhia. Para atendimento presencial, é necessário agendamento prévio por meio do telefone, no app da Corsan ou no site:www.corsan.com.br.