No domingo (9) de Dia das Mães, nada melhor do que aproveitar as boas companhias em casa e preparar um delicioso almoço! Já pensou em preparar uma receita especial para a sua mãe e dar esse dia de descanso total para ela? Pensando nisso, o chef Gabriel Maschio, do Senac Tramandaí preparou uma receita “pra lá” de especial, estilo MasterChef para sua mãe se apaixonar: Costela suína ao molho de shoyu e goiabada cascão com arroz cremoso de limão siciliano e parmesão acompanhados de farofa de bacon, castanhas e laranja.

Ingredientes:

Para a costela e o molho:

– 1kg de costela de porco

– 150g de molho shoyu

– 120g de goiabada cascão

– Alecrim, tomilho e sálvia frescos à gosto

– Sal e pimenta moída preta à gosto

Modo de preparo para a costela

– Limpe a costela suína, retirando o excesso de gordura;

– Tempere a costela com alecrim, tomilho e sálvia bem picados e sal e pimenta, ambos a gosto. Deixe a costela marinando nesses temperos por 12 horas.

Modo de preparo para o molho da costela

– Em uma panela ou frigideira, adicione o molho shoyu e a goiabada cortada em cubos. Leve para o fogo baixo, mexa bem e deixe reduzir por alguns minutos, o suficiente para que derreta a goiabada. Pincele o molho na costela e leve para assar por 40 minutos, a forno 180° C.

Para o arroz cremoso

– 2 xícaras de arroz branco (não precisa lavar);

– Uma cebola média bem picada

– 3 dentes de alho amassados

– 3 colheres de manteiga sem sal

– 100g de vinho branco seco

– 1 e ½ litro de caldo de legumes ou água, já quente

– 200g de nata fresca

– 200g de parmesão de peça ralado

– Suco (coado) e raspas de um limão siciliano

– Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo do arroz cremoso

– Leve ao fogo uma panela e já quente, adicione a manteiga e refogue a cebola o suficiente para deixá-la murcha e transparente.

– Adicione o alho e refogue rapidamente. Adicione o arroz, refogue por 2 minutos e adicione o vinho. Deixe evaporar e adicione a água ou caldo ferventes.

– Deixe o arroz cozinhar em fogo baixo por 15 minutos ou até quase toda água secar. Deverá restar bem pouca água no fundo. Prove se o arroz está cozido. Se não estiver, tampe e deixe o tempo suficiente para que fique cozido. Caso já esteja, finalize com a nata, o parmesão ralado e o suco e raspas de limão siciliano. Acerte sal e pimenta e sirva imediatamente.

Para a Farofa de bacon, castanhas e laranja:

Uma colher de sopa de manteiga

200g de bacon cortado em cubos pequenos

Uma cebola bem picada

2 dentes de alho bem picados

Duas xícaras de farinha panko ou farinha de mandioca flocada

Maia xícara de nozes picadas

Meia xícara de castanha-do-Pará picada

Maia xícara de uva-passa picada

Raspas de meia laranja

Cheiro verde picado a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo para a Farofa

– Em uma panela ou frigideira grande leve ao fogo com um fio de azeite de oliva e depois de aquecido, adicione o bacon em cubos. Doure bem. Retire o excesso de gordura e acrescente a manteiga juntamente com a cebola. Refogue por 2 minutos, até ficar transparente. Junte o alho e refogue por 1 minuto. Junte as nozes, as castanhas-do-Pará e a uva-passa, refogue por 3 minutos. Junte a farinha e mexa em fogo baixo por 5 minutos até torrar a farinha. Finalize com a raspa de laranja, cheiro verde, sal e pimenta a gosto.

Bom apetite e feliz dia das mães!!!

Fotos: Senac

Chef do Senac Tramandaí Gabriel Maschio.