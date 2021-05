O Litoral Norte vem registrando um aumento no número de casos de Coronavírus nas últimas semanas. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final desta quinta-feira (29), a região registrou aproximadamente 49,3 mil casos e mais de 1.150 óbitos por Covid-19. Nos últimos sete dias foram registrados aproximadamente mil casos e 39 óbitos por causa do novo coronavírus. Em abril já são 4.240 casos (média de 141,3 por dia) e 187 mortes (média de 6,2 por dia).

Osório segue como a cidade com mais casos por Covid-19 na região. O município é o único a ultrapassar os oito mil casos do novo coronavírus, o que equivale a 16,3% do total de casos confirmados no Litoral Norte. Em relação ao número de mortes, Osório chegou a 136 óbitos por causa da doença (cinco nos últimos sete dias), o que equivale a 11,7% do total da região. O óbito mais recente foi registrado na quarta-feira (28). Trata-se de uma mulher de 63 anos, que sofria de outras cormobidades.

Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal de Osório na quarta, dos 19.635 testes realizados no município, 8.073 deram positivos, sendo 68 nos últimos sete dias. Dessas, 7.605 pessoas estão curadas (94,2%), 321 em isolamento domiciliar e 11 em tratamento hospitalar. Ainda segundo o Boletim, 11.468 testes realizados na cidade deram negativos e 94 aguardam resultado.

Dez dos 20 leitos de UTI do Hospital de Osório seguem ocupados, sendo cinco deles com pessoas de outros municípios, o que não contabiliza para os números de Osório. Nos leitos clínicos, seis das 10 pessoas são moradoras de Osório. Ao todo, o Hospital São Vicente de Paulo está com 20 pessoas (nove de Osório e 13 de outros municípios), sendo que todas elas estão com o novo coronavírus.

NÚMEROS

Até o final de ontem (quinta-feira), foram registrados 49.294 casos do novo coronavírus no Litoral Norte. Desse total, 46.334 estão recuperados da doença, o que equivale a 93,9% dos infectados na região. Aproximadamente 1,8 mil pessoas seguem com a doença ativa na região. O Litoral Norte já registra 1.157 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 na região segue em 2,3%, mas ainda menor que a do Estado, que é de 2,6%.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 962,7 mil casos da doença, com 24,6 mil óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a mais de 926,4 mil pessoas, o que equivale a 96% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado. Vale ressaltar que aproximadamente 11,2 mil pessoas ainda seguem em tratamento domiciliar ou em Hospitais, em todo o RS.

