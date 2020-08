Os municípios doLitoral Norte voltaram a registrar casos de Covid-19. Segundo a18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final da tarde destasegunda-feira (9), o número de pessoas com Covid-19 chegou a 3.131, alémde 83 óbitos, nos 23 municípios da região. Apenas entre a noite dequinta-feira (6) e o final da tarde de ontem (segunda-feira), foram registrados 197 novos casos e outras quatromortes por causa do novo coronavírus. No mês de agosto já são 17 óbitos por causa do novo coronavírus na região.

A predominância segue em Osório, que contempla aproximadamente um quinto (19,5%) do total de casos. A cidade é a única do Litoral a ultrapassar os 600 casos do novo coronavírus, até o momento. Parte superior do formulárioParte inferior do formulárioSegundo o Boletim divulgado pela prefeituramunicipal, no final destasegunda, dos 3.052 testesrealizados no município, 613deram positivos. Dessas,525pessoas estão curadas (85,6%), 82 em isolamento domiciliar,dois estão na Unidade de Internação do Hospital SãoVicente de Paulo (HSVP), quatro na Unidade de TratamentoIntensivo (UTI), sendo duas no HSVP e outras duas em hospitais de outros municípios, alémde 13que acabaram falecendo (cinco apenas na última semana).O óbito mais recente foi confirmado na noite de sexta-feira, 7). Trata-se de um homem de 78anos de idade, que sofria de outras comorbidades e estava internado em um hospital do Estado.

Ainda segundo o Boletim, outros 2.377testes realizados na cidade deram negativos e 62seguemaguardando resultado. Além disso, duas pessoas estão internadas na UTI do HSVPe uma na Unidade de Internação com o novo coronavírus. Essestrês pacientes não sãoresidentes de Osório e, portanto, não contabilizam paraos dados do município.

LEITOS DE UTI VOLTAM A FUNCIONAR

No Boletim Epidemiológico nº 83/2020, divulgado na última quinta-feira (6), pela 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, foi confirmado que após um mês de desabastecimento de medicação para pacientes da UTIdo Hospital São Vicente de Paulo, foi regularizada a situação e os 10 leitos voltaram a estar disponíveis para atender pacientes com Covid-19 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Mesmo assim a região segue com alta taxa de ocupação das principais entidades hospitalares. O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres, tem operado com a taxa de ocupação de 100% desde o dia 30 de julho. Além disso, os Hospitais de Tramandaí e Capão da Canoa estão com taxa de ocupação de 88% e 82%, respectivamente.

LITORAL NORTE

Dos 3.131diagnosticados com Covid-19 na região,2.362pessoas estão curadas da doença, o que equivalea 75,4%dos diagnosticados com o novo coronavírusna região. Além dessas, 686seguem em tratamento domiciliar ou em hospitais. Até à tarde de ontem (segunda-feira), 83 pessoas haviam falecido por causa do novo coronavírus.Além de Osório, outrastrês cidades confirmaram novas mortespor causa do novo coronavírus. São elas: Maquiné (1), Santo Antônio da Patrulha (1) e Tramandai (1). Ao todo, 18 dos 23 municípios do Litoral Norte já tiveram ao menos um óbito pela doença. Os únicos que ainda não tiveram mortes por causa do novo coronavírus são: Capivari do Sul, Mampituba, Morrinhos do Sul, Mostardas e Tavares.

SITUAÇÃO ATUAL

As 83 vítimas da Covid-19 na regiãotinhamentre 23 e 103 anos e sofriam de outras comorbidadescomo diabetes, hipertensão (pressão alta), problemascardíacos e respiratórios. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 2,6%, sendo menor quea doEstado, que é 2,8%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o RioGrande do Sul já tem aproximadamente 84mil casosda doença, com 2.360óbitos. Em relação aos recuperados,o número já chegou a aproximadamente 74,7 mil pessoas,o que equivale a 89% do total de diagnosticados como novo coronavírus em todo o Estado.