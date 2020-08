Os municípios do Litoral Norte voltaram a registrar casos de Covid-19. Segundo a 18a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o final da tarde desta segunda-feira (27), o número de pessoas com Covid-19 chegou a 2.226 e 57 óbitos, nos 23 municípios da região. Apenas entre a noite de quinta-feira (23) e o final da tarde de ontem (segunda-feira), foram registrados 260 novos casos e outras duas mortes por causa do novo coronavírus. Apenas em julho já são 1.373 novos casos confirmados na região, o que equivale a 61,6% do total de casos, além de 37 óbitos, o que equivale a 64,9% do total registrado no Litoral Norte.

A predominância segue em Osório, que contempla pouco mais de um quinto (21,6%) do total de casos. A cidade é a única do Litoral a ultrapassar os 400 casos do novo coronavírus, até o momento. Parte superior do formulárioParte inferior do formulário Segundo o Boletim divulgado pela prefeitura municipal, no final desta segunda, dos 2.433 testes realizados no município, 481 deram positivos. Desses, 402 pessoas estão curadas (83,5%), 62 em isolamento domiciliar, cinco estão na Unidade de Internação do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), três na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), sendo uma no HSVP e outras duas em hospitais de outros municípios, além de nove que acabaram falecendo. A morte mais recente foi confirmada na última sexta-feira (24). Trata-se de um homem de 74 anos, que estava internado em um hospital da região. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente sofria de outras cormobidades. O óbito ocorreu na última quarta (22), porém a confirmação da morte por Covid-19 só saiu dois dias depois, com o resultado positivo do exame.

Ainda segundo o Boletim, outros 1.914 testes na cidade deram negativos e 38 seguem aguardando resultando. Além disso, duas pessoas estão internadas na UTI do HSVP e duas na Unidade de Internação com o novo coronavírus. Esses quatro pacientes não são residentes de Osório e, portanto, não contabilizam para os dados do município. Até o momento, três dos 10 leitos de UTI do HSVP estão ocupados. Vale ressaltar que por falta de medicamentos, a UTI do Hospital de Osório não está com todos os leitos disponíveis. A secretaria municipal de Saúde divulgou na última sexta-feira, um balanço da Covid-19 no município (veja os dados no final da matéria).

LITORAL NORTE

Dos 2.226 diagnosticados com Covid-19 na região, aproximadamente 1,5 mil pessoas estão curadas da doença, o que equivale a 67,7% dos diagnosticados com o novo coronavírus na região. Além dessas, cerca de 650 seguem em tratamento domiciliar ou em hospitais. Até à tarde de ontem (segunda-feira), 57 pessoas haviam falecido por causa do novo coronavírus. A morte mais recente foi confirmada no domingo (26). Trata-se de um homem de 53 anos, morador de Santo Antônio da Patrulha. Com isso, Santo Antônio se iguala a Osório como as duas com mais óbitos por causa da Covid-19 na região, ambas com nove.

As 57 vítimas da Covid-19 na região tinham entre 23 e 103 anos e sofriam de outras comorbidades como diabetes, hipertensão (pressão alta), problemas cardíacos e respiratórios. A taxa de letalidade da Covid-19 no Litoral Norte é de 2,5%, sendo menor que a do Estado, que é 2,7%. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Rio Grande do Sul já tem aproximadamente 60,1 mil casos da doença, com 1.611 óbitos. Em relação aos recuperados, o número já chegou a aproximadamente 51,3 mil pessoas, o que equivale a 85% do total de diagnosticados com o novo coronavírus em todo o Estado.

A seguir veja como está a situação do novo coronavírus em cada município da região:

Osório: 481 casos (nove óbitos); Torres: 330 casos (três óbitos); Capão da Canoa: 262 casos (cinco óbitos); Tramandaí: 214 casos (seis óbitos); Santo Antônio da Patrulha: 153 casos (nove óbitos); Imbé: 104 casos (cinco óbitos); Três Cachoeiras: 89 casos (dois óbitos); Terra de Areia: 84 casos (dois óbitos); Cidreira: 65 casos (três óbitos); Caraá: 56 casos (um óbito); Mampituba: 56 casos; Maquiné: 52 casos (três óbitos); Xangri-lá: 51 casos (três óbitos); Balneário Pinhal: 49 casos; Arroio do Sal: 36 casos (dois óbitos); Palmares do Sul: 31 casos (três óbitos); Três Forquilhas: 23 casos (um óbito); Mostardas: 22 casos; Morrinhos do Sul: 21 casos; Itati: 15 casos; Dom Pedro de Alcântara: 13 casos; Capivari do Sul: 11 casos; e Tavares: 7 casos.