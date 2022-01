Neste mês de janeiro, o Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremers) está promovendo a Operação Verão Seguro, a qual tem o objetivo de avaliar as condições dos estabelecimentos de saúde de todo o Litoral gaúcho. Até o momento, aproximadamente 40 estabelecimentos foram fiscalizados.

Durante as vistorias, as equipes de fiscalização analisam as escalas dos médicos, as condições de trabalho, as medicações, o fluxo de atendimento, os equipamentos, entre outros itens. “Com as ações de fiscalização, buscamos primar por condições adequadas de trabalho médico nas unidades de saúde, para o bom atendimento de todos, principalmente neste momento em que há aumento populacional no Litoral, aliado ao avanço da pandemia”, afirma o presidente do Cremers, Carlos Isaia Filho.

