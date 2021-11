Um passeio de barco na tarde de domingo (14), terminou em tragédia. Uma criança de três anos de idade acabou morrendo ao se afogar após cair de uma embarcação, juntamente com um homem. O caso ocorreu na Lagoa do Quintão, no município de Palmares do Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a menina estava junto com a mãe e o pai quando acorreu o acidente.

Os agentes foram acionados por volta das 16h e 30min e iniciaram as buscas, conseguindo localizá-la depois de quase duas horas. A criança havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros chegaram a tentar reanima-la, encaminhando a vítima para o Posto de Saúde mais próximo, mas infelizmente, a menina não resistiu e acabou vindo a óbito. Já o corpo do pai da criança, só foi encontrado, com auxílio de um helicóptero da Brigada Militar. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Foto: CBM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some