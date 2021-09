A Brigada Militar (BM) prendeu na tarde de quarta-feira (8), um homem por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no Parque dos Pinus, em Cidreira. De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram até o local após receberem informações de que um indivíduo estaria andando armado.

Durante buscas na região os PMs avistaram o suspeito e ordenaram a parada. O homem, que carregava uma mochila, desobedeceu a ordem e acabou efetuando tiros contra os agentes, fugindo para um matagal. Durante as buscas, o criminoso voltou a efetuar disparos contra os policiais que acabaram revidando.

Durante o confronto, o homem, de 26 anos de idade, foi atingido com um tiro. Ele foi levado ao Hospital de Cidreira, onde segue internado, mas sem risco de morte. Felizmente nenhum policial foi ferido.

Durante a ação foram apreendidos: um revólver e uma espingarda calibre 12 milímetros, além de 113 munições calibres 12, 22, 32 e 38 milímetros. Segundo a Brigada, após receber alta, o indivíduo vai ser conduzido ao sistema prisional. O criminoso já possui diversos antecedentes por tráfico de drogas e desobediência.

Foto: BM

