Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (8), durante um tiroteio entre criminosos e agentes do 8o Batalhão de Policiamento Militar (BPM) da Brigada Militar (BM). Segundo a BM, o indivíduo morto teria atirado contra os Policiais Militares (PMs) durante uma ação realizada no bairro Popular.

Conforme a BM informou, os PMs se deslocaram até a Rua Osvaldos Bins, após receberem informações que haviam dois homens armados na região. Ao chegarem ao local, os agentes avistaram os indivíduos em frente a uma residência. Nesse momento, os criminosos teriam atirado contra os policiais e conseguiram fugir a pé, pulando os muros das casas.

Com a chegada de mais viaturas, a BM montou um cerco na região e conseguiu localizar os indivíduos, que acabaram novamente atirando contra os PMs, que dessa vez revidaram. Durante o tiroteio, um dos criminosos acabou sendo atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Já o outro homem conseguiu fugir e segue sendo procurado. Felizmente, nenhum policial se feriu. A perícia foi acionada até o local. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

Os policiais conseguiram apreender duas armas utilizadas pelos criminosos. Na residência onde estavam os homens, foi apreendido um tijolo de maconha e diversas porções da mesma droga fracionada (pronta para a venda), além de inúmeras munições, celulares, diversos objetos para preparo e venda dos entorpecentes, e mais de 500 reais em dinheiro.

Duas mulheres e outro homem que estavam na casa abordada foram presos. Os três foram levados a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

Foto: BM