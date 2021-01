Um motorista de aplicativo passou por maus bocados durante a noite desta terça-feira (12). Segundo a Guarda Municipal da cidade (GMT), o homem estaria realizando uma corrida entre o Parque dos Presidentes e o Jardim Atlântico, na Zona Sul, quando foi rendido pelos supostos passageiros, sendo que um deles estava armado. O condutor foi colocado no porta-malas do veículo e os assaltantes fugiram do local, dirigindo o veículo.

Durante a fuga, a vítima, que não teve a identidade divulgada, conseguiu abrir a trava no porta-malas, pular do carro na Avenida Ivo Schneider, em Oásis Sul, e pedir socorro. A GMT foi acionada e com apoio da Brigada Militar (BM), iniciou as buscas pelo automóvel roubado e pelos criminosos. O carro utilizado para transporte de aplicativo foi encontrado abandonado, em Nova Tramandaí.

Os criminosos fugiram para um matagal próximo ao local e seguem sendo procurados pela polícia. Já a vítima, foi socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade com escoriações leves. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município.

Foto: GMT