Um casal foi preso pela Brigada Militar (BM) na tarde de segunda-feira (1), na RST-101, em Mostardas. A prisão ocorreu na altura do quilômetro 206 da rodovia, na localidade de Cacimbas. Segundo a BM, a dupla presa estava abordo de um automóvel Fiat Cronos, o qual estava em situação de furto desde o dia 20 de outubro, com um Boletim de Ocorrência registrado no estado de Santa Catarina.

O casal foi levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí e vão responder por receptação. Não bastasse isso, os presos são apontados como responsáveis por ter abandonado um veículo roubado na praia de Capão da Canoa. O carro, que foi roubado em Torres, foi encontrado no último dia 16 de outubro, atolado na areia, próximo a guarita 74.

Segundo a Polícia, os criminosos pegaram o carro emprestado com um casal de idosos, os quais teriam alugado para eles a casa dos fundos da residência onde moram. Além do veículo, as vítimas emprestaram dois mil reais aos presos. Em depoimento a Polícia, os idosos relataram que os golpistas alegaram estar precisando de dinheiro e não podiam retirar por causa de um problema no cartão. A Polícia segue investigando o caso e afirma que outras pessoas também foram vítimas do casal preso, tanto no RS, quanto em SC.

