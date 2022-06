Criminosos são presos e menor apreendido por tráfico

Ação no interior de Santo Antônio apreendeu objetos, dinheiro, munições, uma arma e drogas.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na terça-feira (31/05), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento na Zona Rural de Santo Antônio da Patrulha, quando avistaram um veículo Chevrolet Ônix, com placas de Cachoeirinha, estacionado de forma suspeita em frente a uma residência na localidade de Passo das Moças.

Ao se aproximarem do automóvel, os Policiais Militares (PMs) encontraram junto ao carro, uma embalagem contendo um pó branco, semelhante a cocaína. Os agentes foram até a casa, onde foram recebidos por um homem armado. Imediatamente, os PMs deram a ordem para que ele largasse a arma, sendo contido rapidamente.

Com o indivíduo, de 51 anos, foi apreendido um revólver calibre 32 milímetros com oito munições. No local, os policiais encontraram 28 porções de cocaína, aproximadamente 320 gramas de maconha, duas balanças de precisão, celulares, uma televisão, entre outros objetos, além de anotações do tráfico e 254 reais em dinheiro. O criminoso foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO E APREENSÃO EM OSÓRIO

Na quarta (1), um homem foi preso e um adolescente apreendido com drogas em Osório. De acordo com a Brigada, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que dois indivíduos estariam traficando em ponto da cidade. Imediatamente, os policiais foram até o local, onde avistaram os suspeitos.

A dupla, ao perceber a viatura, arremessou alguns objetos e fugiram para o interior do campo do aeroclube. Após perseguição, os indivíduos foram capturados no interior de uma jazida. Os PMs conseguiram localizar os objetos descartados pelos dois, incluindo uma pedra e 39 porções de crack. Também foi apreendido um celular e 76 reais.

O homem de 20 anos, com antecedentes por tráfico e roubo, e o adolescente de 17 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico e posse de entorpecentes, foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Osório apreendeu, dinheiro, um celular e mais de 50 gramas de crack.

Fotos: BM

