Criminosos são presos e menores apreendidos por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (15), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que três indivíduos estariam traficando nas proximidades da Vila Sapo, em Maquiné.

Os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e conseguiram localizar dois suspeitos, incluindo um adolescente de 17 anos de idade. Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38 milímetros, oito munições, 12 pedras de crack, uma balança de precisão, dois celulares, caderno com anotações do tráfico, além de uma quantia em dinheiro.

Segundo a BM, a dupla abordada afirmou que estaria vendendo a droga para um homem, que estaria trafegando pelas redondezas em uma motocicleta azul. Os PMs conseguiram localizar o suspeito, que, ao avistar os policiais, acabou fugindo e entrando em uma residência, onde foi abordado.

Com o indivíduo foram encontradas mais sete pedras de crack. Após buscas na casa, os brigadianos conseguiram encontrar duas facas, uma balança de precisão, uma prensa e objetos para embalagem dos entorpecentes.

Os dois homens, de 20 e 22 anos, foram presos. Já o menor foi apreendido. O trio, que já possuía antecedentes por outros crimes, foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

12,5 QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

Na noite de terça (16), a BM prendeu quatro pessoas envolvidas na morte de um homem no Parque dos Presidentes, em Tramandaí. Segundo a Brigada, dois homens teriam invadido uma casa na Rua Piauí. A vítima, de 36 anos, teria saído para ver o que estava acontecendo e foi morta por tiros. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a afirmar que o morador não era o alvo, mas teria que ser morto já que tinha visto o rosto deles.

Os brigadianos realizaram buscas na região e conseguiram localizar o veículo utilizado pelos criminosos, trafegando pelo bairro São Francisco II. A abordagem aconteceu na Rua Mário Totta. No automóvel estavam três homens de 19, 21 e 22 anos de idade, além de uma mulher, também de 22 anos.

Durante a revista, um dos indivíduos tentou fugir e correu para uma casa, onde foi abordado. No carro os policiais encontraram duas pistolas calibre nove milímetros e nove munições. Já no imóvel foram apreendidos 12,5 quilos de drogas como crack e cocaína, além de quatro balanças de precisão, cinco celulares, materiais para embalar os entorpecentes, anotações do tráfico e uma quanti em dinheiro.

Conforme a Brigada, o quarteto, todos com antecedentes criminais, pertence a uma facção da região. Os quatro foram presos e levados à Delegacia de Polícia de pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Esse foi o terceiro homicídio em Tramandaí na última semana. As outras mortes aconteceram no sábado (13), no balneário Tiaraju, e na última quinta-feira, na Avenida Magalhães. Nesse caso, a vítima chegou a ser levada ao Hospital da cidade, mas acabou falecendo. A Polícia não confirmou se as mortes estão relacionadas.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos, armas, munições e 12,5 quilos de drogas.

ADOLESCENTE APREENDIDA

Na noite de quarta-feira (17), uma adolescente de 17 anos de idade foi apreendida com drogas no balneário de Quintão, em Palmares do Sul. Com ela foram apreendidas 23 porções de maconha, cinco porções de cocaína e quatro pedras de crack, além de um celular, objetos para embalar os entorpecentes, anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro. A menor foi levada à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Palmares apreendeu dinheiro, objetos e 32 porções de drogas.

