A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate a criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. No sábado (14), dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas na região. As ações distintas ocorreram no município de Xangri-lá. Foram apreendidas aproximadamente 150 porções de drogas.

Uma das prisões ocorreu no bairro Remanso, durante patrulhamento de rotina. Os Policiais Militares (PMs) avistaram uma motocicleta em situação suspeita e realizaram a abordagem. Na moto estavam um homem, de 19 anos, e um adolescente, de 16.

Com o maior, foram encontradas 10 porções de maconha, além de uma carteira e um aparelho celular. Os dois foram levados a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência. O homem foi preso e vai responder por tráfico de entorpecentes. Já o menor, foi ouvido pelos policiais e entregue a mãe.

OUTRA PRISÃO

Ainda no sábado, outro homem foi preso por tráfico, dessa vez no Centro de Xangri-lá. A prisão foi realizada após os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem informações sobre a venda do material ilícito na região.

Ao chegarem ao local indicado, o indivíduo de 18 anos foi preso em flagrante em posse de 111 porções de maconha. Com ele também foi apreendida uma balança de precisão e 37 reais. Diante dos fatos, o criminoso foi levado a DP do município para o registro de ocorrência e, posteriormente, ao sistema prisional.

Foto: BM