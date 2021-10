A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre os dias 13 e 15 de outubro, sete pessoas foram presas na região por tráfico de drogas, sendo quatro homens e três mulheres. As ações distintas ocorreram nos municípios de Cidreira, Mostardas, Osório, Terra de Areia, Torres e Tramandaí.

A primeira prisão foi efetuada na noite da última quarta-feira (13). Os Policiais Militares (PMs) foram acionados após denúncias de que um indivíduo estaria traficando em uma casa em construção, no bairro Caravágio, em Osório.

Ao chegarem ao local indicado, um homem de 36 foi abordado. O suspeito, que já possuía antecedentes por tráfico, estava em posse de 96 pedras de crack. Com ele também foi apreendido um aparelho celular e 55 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência.

Na quinta (14), foram efetuadas duas prisões. Em Cidreira, no bairro Antena, duas mulheres foram presas com aproximadamente 190 porções de drogas. Ao todo, foram apreendidas 135 pedras de crack, 53 porções de maconha, além de uma balança de precisão, um celular e 128 reais. As presas, de 30 e 32 anos de idade, respectivamente; possuíam diversos antecedentes criminais. Elas foram levadas a DP de Cidreira, onde foi registrada a ocorrência.

MAIS DE 1,7 QUILO DE DROGAS APREENDIDAS

Na noite de sexta-feira (15), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam informações de que duas mulheres estariam traficando próximo a um bar na Avenida Dr. Dinarte, em Mostardas. Os policiais foram até o local indicado, onde a dupla foi abordada.

Com as mulheres, de 24 e 35 anos de idade, respectivamente, foram encontradas três porções de maconha e duas porções de cocaína, além de 190 reais. As traficantes relataram aos PMs, que o restante da droga estaria escondido em um terreno baldio. Diante dos fatos, os brigadianos seguiram até o terreno, onde foi apreendido mais 1,7 quilo de maconha e uma balança de precisão. As presas foram levadas a DP do município para o registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na sexta-feira (15), foram efetuadas mais três prisões na região. Em Tramandaí, a Brigada Militar (BM) prendeu um homem armado no Parque dos Presidentes. A ação, realizada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreu durante patrulhamento de rotina. O indivíduo de 30 anos estava com um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições intactas. Com ele também foram apreendidas 31 porções de drogas como crack, cocaína e maconha, além de um celular e R$ 188,00.

Em Torres, os agentes do 2º BPAT avistaram um casal em situação suspeita no bairro São Jorge e resolveram abordá-los. No momento da ação, o homem, de 29 anos, estaria vendendo os entorpecentes para a mulher, de 41 anos, a qual seria usuária. O traficante foi preso em flagrante com 92 pedras de crack, além de um celular e 361 reais. Já a mulher, foi ouvida e liberada.

Uma mulher de 31 anos foi presa pela BM no bairro Cohab, em Terra de Areia. Com ela foram apreendidas quadras pedras de crack, dois aparelhos celulares, um tablete e um cartão de crédito. Conforme os PMs informaram, a presa tem antecedentes por furto, roubo, tráfico, entre outros crimes.

Todos os presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia, para o registro de ocorrência e, posteriormente, foram levados ao sistema prisional.

Ação em Cidreira apreendeu 188 porções em drogas como crack e maconha.

Fotos: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some