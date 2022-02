Teve início na noite de segunda-feira (14), em Torres, o Campeonato Noturno de Fut 7. A competição, que conta com 16 clubes, está sendo realizada no Arena Bar 37, localizado na Avenida Castelo Branco, 1180. Entre os participantes está o Cupim Fut 7, único representante de Osório na competição.

O time osoriense estreou na segunda, contra a equipe Os Parças de Torres, partida válida pela chave B. E a estreia não poderia ser melhor: goleada por 7 a 0. Os gols foram marcados por Rodrigues (2), Laércio (2), Cafú (1) e Marcelo Vidal (2). Na outra partida do grupo, que aconteceu na quarta (16), o clássico de Torres terminou com vitória Heineken para cima do Baguais pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Cupim lidera o grupo B com três pontos, mesma pontuação do Heineken, mas com saldo de gols superior (7 contra 1). As duas equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (23), pela segunda rodada, duelo onde quem vencer encaminha a vaga para a próxima fase. Na outra partida da chave, os lanternas e ainda sem pontos ganhos, Baguais e Os Parças de Torres se enfrentam na segunda-feira (21).

A seguir veja os resultados da 1ª rodada da competição e a classificação de cada grupo:

Legenda: J – Jogos; P – Pontos; SG- Saldo de Gols; GM – Gols Marcados; GS – Gols Sofridos.

FOTO: Divulgação

