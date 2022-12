Daer realiza obras de restauração na RSC-101

As obras de recuperação da RSC-101, previstas no programa Avançar do Governo do Estado, estão em andamento nos 139,03 quilômetros entre os municípios de Palmares do Sul e Tavares. Executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, os serviços contam com aporte de R$ 31,5 milhões. “Iniciamos em novembro o trabalho na rodovia, que já recebeu cerca de um milhão de reais. O restante do orçamento será empregado neste e no próximo ano para as melhorias nos trechos críticos do segmento”, afirmou o secretário Luiz Gustavo de Souza. “Dependendo do estado da RSC-101, podermos fazer um novo aporte financeiro em 2023 a fim de garantir as boas condições de trafegabilidade”, complementou Souza.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explicou que três tipos de serviços estão sendo realizados na estrada, conforme as condições de cada ponto do pavimento: implantação de capa asfáltica, fresagem e colocação de capa asfáltica e elaboração de base com capa asfáltica. “Começamos as intervenções por Mostardas, na localidade de Bacupari. No trecho, ocorre a retirada do pavimento danificado e substituição por material novo com o objetivo de eliminar as principais imperfeições encontradas”, informou Faustino. Segundo ele, as atividades devem avançar nos próximos meses pelo restante da RSC-101. “Após as ações no pavimento, que devem permanecer ao longo do próximo ano, será renovada a sinalização dessa importante rodovia”, acrescentou o diretor-geral do Daer. “Estamos comprometidos com a comunidade do Litoral Norte. Neste ano, entregamos uma nova interseção de acesso a Palmares do Sul, na RSC-101, que substituiu a antiga estrutura aberta existente na rodovia. Para o próximo, esperamos garantir um deslocamento seguro por toda a rodovia”, finalizou o dirigente.

Foto: Daer