Nas últimas semanas equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vem atuando no serviço de restauração do asfalto da ERS-786 (Interpraias). Ao todo, vão ser mais de 60 quilômetros da rodovia restaurados. A expectativa é que as obras estejam concluídas até dezembro desse ano, quando inicia a temporada de veraneio.

“Com a proximidade dos meses de veraneio, estamos nos antecipando e solucionando os problemas críticos, no intuito de melhorar as condições de trafegabilidade dessa importante rodovia. A partir desse planejamento, buscamos proporcionar a segurança necessária para a população se deslocar às praias”, afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

As frentes de serviço estão concentradas em Cidreira e Nova Tramandaí. No primeiro trecho, estão sendo executados remendos profundos. A ação consiste na retirada e substituição do asfalto danificado, com o objetivo de eliminar deformações da pista. No trecho de Nova Tramandaí, a substituição do material já foi concluída. No momento, a pista recebe nova capa asfáltica.

“A expectativa da autarquia é oferecer um deslocamento mais confortável e seguro aos veranistas, contribuindo para reduzir os acidentes nas rodovias durante a alta temporada”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. Vale ressaltar que as ações na Interpraias são realizadas dentro do cronograma dos serviços de manutenção da superintendência regional do Daer em Osório.

