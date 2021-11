Mais um trecho da malha rodoviária estadual acaba de ser revitalizado no Litoral Norte. As obras de recuperação da ERS-030 entre Tramandaí e Osório foram concluídas na última semana pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Iniciados no mês de julho, os trabalhos ocorreram em 19 quilômetros do trecho duplicado e tiveram o aporte de R$ 6,8 milhões, previstos no Plano de Obras 2021-2022 do Governo do Estado.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, os trabalhos foram concluídos na semana passada com a implantação da nova sinalização. “Após as intervenções no pavimento e a limpeza dos dispositivos de drenagem, as equipes realizaram a pintura do eixo e dos bordos da pista”, explicou Faustino. “O resultado é uma rodovia em condições de tráfego renovadas para o conforto e a segurança tanto dos veranistas quanto dos moradores da região”, complementou o diretor-geral do Daer.

Segundo o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a qualificação das principais rotas de acesso às praias gaúchas estão entre as prioridades de investimentos. “Destinamos R$ 11,3 milhões para serviços na ERS-030, que abrangeram também os trechos de Gravataí e entre Santo Antônio da Patrulha e Osório”, enfatizou o secretário. “Atendemos às reivindicações da comunidade e teremos rodovias adequadas para a temporada do veraneio, quando há um incremento no fluxo de veículos”, acrescentou Costella.

Foto: Daer

