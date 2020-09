MDB define candidato

a prefeito no município

Foto: Divulgação

Roger Caputti (esquerda) e Martim Tressoldi são os candidatos a prefeito e vice pela coligação MDB-PSDB-DEM-PSL-PRTB-DC.

OSÓRIO – Quarta-feira (16) foi o último dia para a definição dos candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais desse ano. Diversos partidos deixaram para a última hora para realizarem suas comissões partidárias, como foi o caso do MDB. Com a presença dos deputados Alceu Moreira (presidente MDB-RS) e Gabriel Souza, além do presidente municipal do partido, Julio Ramos; a sigla definiu seus candidatos à eleição nessa quarta, durante comissão partidária realizada na Câmara de Vereadores local.

O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) apresentou o nome do vereador Roger Caputti como candidato a prefeito. O nome de seu vice foi conhecido na comissão partidária do PSDB, partido o qual o MDB está coligado para a próxima eleição. O candidato a vice-prefeito pela chapa é o também vereador Martim Tressoldi. A coligação também conta com o Democratas (DEM), Democracia Cristã (DC), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e o Partido Social Liberal (PSL).

Com isso, são três os candidatos a prefeito no município. Além de Roger, os outros candidatos ao governo municipal são Hélio Bogado (Plotter) que concorre pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) que tem como vice Rosiemeri Ferreira Weber (PSB); e o atual vice-prefeito, Eduardo Renda (Progressistas), que disputa o cargo pela coligação PP-PDT, que tem como vice a ex-secretária municipal de Saúde, Lourdes Helena Gularte (PDT).

Vale lembrar que as eleições esse ano estão marcadas para o dia 15 de novembro e ocorrem das 7h às 17h.

PDT define candidatos a vereadores

para eleição municipal

Foto: Camila Knack

Com Lourdes Helena de candidata a vice-prefeita, PDT conhece nomes que vão concorrer na eleição municipal.

OSÓRIO – Aos poucos os partidos estão se mobilizando para as eleições municipais desse ano. No último sábado (12), ocorreu na Câmara de Vereadores à comissão do Partido Democrático Trabalhista (PDT). O encontro contou com a presença do presidente estadual da sigla, Ciro Simoni; do presidente municipal do partido, Luiz Gomes Anflor (Kalu); do prefeito Eduardo Abrahão; e do ex-prefeito municipal e atual presidente do Grêmio, Romildo Bolzan.

Como já era esperado, os membros do diretório partidário definiram o nome de Lourdes Helena Gularte como candidata a vice-prefeita. O PDT resolveu não ter um candidato a prefeito, passando a apoiar o atual vice-prefeito Eduardo Renda (Progressistas) na disputa pelo governo municipal, com a coligação formada entre Progressistas e PDT.

Além da confirmação do nome de Lourdes Helena como candidata a vice, foram conhecidos os 14 nomes que vão concorrer ao cargo de vereador. Entre eles estão os nomes de quatro vereadores que vão em busca da reeleição. São eles: Beto Gueiê, Binho Silveira, Valério dos Anjos e Belinha. Os demais candidatos a vereador pelo PDT são: Adriana Daniel, Juliano do JJSV, Karol Shmitz, Luís Coelhão, Maicon do Prado, Marisa Kingeski, Nara Denise, Ricardo Bolzan, Vagner Gonçalves e Tenente Alencar.