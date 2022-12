DEFINIDOS OS CAMPEÕES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE OSÓRIO

OSÓRIO – A noite de quarta-feira (30/12) foi de muita festa para os três campeões do Campeonato Municipal de Futsal. A competição, que ocorreu no Ginásio A da Vila Olímpica durante todo o mês de novembro, foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e teve como seu organizador Ricardo Pacheco (Caco).

Antes mesmo da bola rolar, o público já estava presente para acompanhar as diversas atrações que agitaram o ginásio da Vila Olímpica. As atrações musicais ficaram por conta de CDL Duporto e Yakuza Records. Pela primeira vez na história do Municipal de Futsal as partidas das finais foram transmitidas de forma ao vivo. As transmissões foram realizadas pela equipe do Litoral Ativo, ocorrendo de forma simultânea no Facebook e no Youtube.

Em noite das goleiras, Nanda venceu Flamengo por 1 a 0 e conquistou o título no Feminino

As duas melhores equipes da primeira fase chegaram a decisão. De um lado o invicto SER Flamengo, com três vitórias e um empate, trazendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Do outro lado o Nanda, que chegou à final com três triunfos e apenas uma derrota: 2 a 1 para o Fênix ainda pela fase de classificação.

Em um início equilibrado, o Nanda chegou ao gol logo aos dois minutos de jogo. Viviane arriscou do meio da quadra e acertou um chute no ângulo para abrir o marcador. Após uma saída errada do Flamengo, quase que o Nanda ampliou. Franciane entrou cara a cara com Katily, mas a goleira saiu bem para evitar o segundo gol da equipe de Capão da Canoa.

Aos poucos, o Flamengo começou a tomar conta do jogo. Gabriela chutou e Luana afastou de carrinho. O time de Xangri-lá pediu toque na mão da camisa sete do Nanda, mas a arbitragem mandou seguir. Pouco tempo depois, Gabriela recebeu passe de calcanhar de Daniela e de frente para o gol parou em Deise. No escanteio, Daniela chutou duas vezes, mas a goleira do Nanda conseguiu defender. Em nova jogada do Flamengo, Gabriela recebeu na entrada da área e acertou o pé da trave.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Nanda voltou a assustar. Viviane chutou de longe e Katily defendeu. Na sequência, Franciane recebeu na área e Katily teve que esticar o pé para evitar o gol. Na jogada seguinte, Luana recebeu de Franciane e chutou para mais uma defesa de Katily. Aliás, as duas goleiras fecharam o gol na primeira etapa, evitando que o placar fosse ampliado.

2º TEMPO

O SER Flamengo voltou do intervalo em cima. Gabriele passou por Francine e chutou, a goleira Deise tocou na bola e Vanessa tirou em cima da linha. A camisa 10 do Flamengo e artilheira da competição com cinco gols teve outras duas chances para marcar, mas parou em Deise. A goleira do Nanda estava em uma noite inspirada. Após cobrança de escanteio, Gabriela teve a chance de empatar, mas sozinha dentro da área acabou chutando fraco e Deise segurou firme.

A resposta do Nanda saiu em outro chute de longe de Viviane, que Katily defendeu. Após o escanteio, Carine aproveitou um bate-rebate na área e chutou para defesa de Katily. Na jogada seguinte, Luana cabeceou e novamente a goleira do Flamengo fez a defesa. No contra-ataque, Gabrielle finalizou e Viviane salvou.

O Flamengo seguiu pressionando e o Nanda tentava matar o jogo no contra-ataque. Aos 18 minutos, Viviane cobrou falta na barreira e no rebote, Viviane chutou para fora. Na reposição, Katily largou no pé de Franciane, que acabou chutando na entrada da área, mas a goleira do Flamengo se recuperou e fez a defesa. O Flamengo não teve mais chances para empatar e a partida terminou mesmo em 1 a 0 para o Nanda e título do Feminino para a equipe de Capão da Canoa. Além do vice-campeonato, o Flamengo teve a Artilheira da competição: Gabriela, com cinco gols marcados, e a Goleira Menos Vazada: Katily, com apenas três gols sofridos em cinco partidas.

A equipe do Flamengo foi a vice-campeã do

Campeonato Feminino.

Disputa do 3º Lugar

Na noite de segunda (28/12), o Fênix (Imbé) derrotou o Magnus pelo placar de 3 a 1. As donas da casa chegaram a sair na frente. Aos quatro minutos de jogo, Mari Dohr passou pela marcação e cruzou para a área, Mariana dominou livre e chutou para o gol: 1 a 0.O empate do Fênix saiu aos 12 minutos. Ana Lisiane chutou da quadra de defesa e a goleira Karolini acabou tomando o gol entre as pernas: 1 a 1.

A virada saiu ainda no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Karen bateu escanteio para trás e Jenyfer chutou cruzado para fazer o 2 a 1. Na segunda etapa, o Fênix desperdiçou chances para matar a partida, mantendo o Magnus vivo no jogo. Mas aos 18 minutos, após saída errada do Magnus, Ana Lisiane chutou no canto para fazer o 3 a 1 e confirmar a terceira colocação do Feminino para a equipe do Fênix.

O time do Fênix foi o 3º colocado no Campeonato Feminino.

Em jogo com 12 gols, Sertão derrota Filler e é campeão da Série Prata

A equipe do Sertão foi a campeã do Campeonato Masculino – Série Prata.

O duelo decisivo colocou frente a frente o 100% Sertão (com quatro vitórias em quatro jogos), que tinha o melhor ataque da competição e o Filler, equipe que chegou a decisão comtrês vitórias, tendo a melhor defesa do Campeonato. Lembrando que a partida que o Filler perdeu para Juventus por 3 a 2 foi cancelada, visto que a equipe adversária havia jogado com um jogador irregular, sendo o resultado ficando definido como Wo x Wo.

A partida começou com tudo. Com oito minutos de jogo já haviam saído quatro gols. Logo aos 16 segundos, lançamento para área do Filler, Marcelo Bobsin desviou e o goleiro Marcelo aceitou: 1 a 0 Sertão. Menos de um minuto depois, o Filler buscou o empate. Marco chutou do meio da quadra, no canto de Lucas Santos para fazer o 1 a 1. O Filler seguiu em cima. Cassiano teve duas chances para marcar, mas parou no goleiro do Sertão. Já aos sete minutos, em boa triangulação do Filler, Vagner recebeu cara a cara com Lucas Santos e tocou no canto para fazer o 2 a 1. A reação do Sertão foi imediata. Um minuto depois, Antônio recebeu no lado da quadra, passou por Vagner e mandou de bico no ângulo para fazer o 2 a 2.

A partida seguiu movimentada. Na saída de bola, Marco arriscou chute e a bola passou perto. Na jogada seguinte, quase gol do Sertão. Antônio chutou de longe, Marcelo pulou no canto e com um tapa conseguiu evitar o gol. Aos 15 minutos, Tales chutou da intermediária e fez o 3 a 2, colocando o Filler novamente na frente. Antes do intervalo, o Filler ainda teve a chance de ampliar, mas o chute de Marco parou no travessão após desviar na defesa. Naquele momento da partida, o ginásio, que estava completamente lotado, já estava enlouquecido com o grande espetáculo que as equipes estavam dando em quadra. Vale ressaltar o show das duas torcidas nas arquibancadas, com direito a buzina, cânticos e instrumentos musicais.

2º TEMPO

O segundo tempo começou como o primeiro. Logo aos 36 segundos, Antônio recebeu de Daison e tocou para o gol: 3 a 3. Na sequência, Antônio arriscou um chute e Marcelo voou para fazer a defesa. A partida estava aberta, quando o Sertão conseguiu a virada. Aos quatro minutos, Lucas Santos lançou na área e Marcelo Bobsin desviou de cabeça para fazer o 4 a 3. Dois minutos depois, saiu o quinto do Sertão. Bobsin chutou, Marcelo defendeu, a bola tocou na trave e no rebote Lucas tocou para o gol: 5 a 3.

O Filler foi para cima, mas os chutes de Marco e Maicon pararam no goleiro Lucas Santos. A resposta do Sertão veio em cobrança de falta, onde Marcelo Bobsin acertou a trave. Na sequência, Iuri tocou de cabeça e Marcelo quase soltou a bola. Aos 13 minutos, em outra bola lançada para área, Iuri tocou de cabeça e dessa vez Marcelo não conseguiu evitar: 6 a 3 para o Sertão. Um minuto depois, saiu o sétimo. Antônio acertou um belo chute de longa distância: 7 a 3.

Aos 17 minutos, o Filler chegou a descontar com Vagner, em lance cara a cara com o goleiro: 7 a 4. O time bem que tentou uma reação, mas acabou parando no goleiro Lucas Santos, que no final receberia o Prêmio de Goleiro Menos Vazado da competição com 10 gols sofridos. No minuto final, Marcelo Bobsin deu um chapéu no marcador e encheu o pé para fazer o 8 a 4, dando números finais a partida e confirmando o título da Série Prata para o Sertão. Com os três gols marcados na final, o camisa 9 do Sertão chegou ao 12, levando o troféu de Artilheiro do Campeonato.

O time do Filler foi o vice-campeão do Campeonato Masculino – Série Prata.

Disputa do 3º Lugar – Também na noite de segunda-feira, o Jaguaras derrotou o Atlético de Madrid pelo placar de 5 a 4. O Jaguaras saiu na frente aos sete minutos de partida com Matheus. O Atlético buscou o empate cinco minutos depois. Guilherme cobrou lateral para trás e Rafa chegou batendo forte para deixar tudo igual: 1 a 1. Aos 16 minutos, o Jaguaras voltou a marcar. Henrick passou por Rafa e chutou no canto para fazer o 2 a 1. Mas o Atlético não desistiu e no último lance da primeira etapa chegou a igualdade. Cássio bateu escanteio, Tiaguinho chutou, a bola desviou na marcação e matou o goleiro Suian: 2 a 2.

O confronto seguiu movimentado no segundo tempo. Aos seis minutos, Cavani roubou a bola de Guilherme na quadra de defesa e avançou com a bola. O camisa 15 do Jaguaras tabelou com Wesley e bateu no canto para fazer 3 a 2. Quatro minutos depois, o Atlético buscou o empate. Após bela triangulação, Guilherme bateu de primeira, acertando um chute no ângulo e fazendo o 3 a 3.

Aos 16 minutos, Wesley recebeu no lado da quadra e chutou cruzado para fazer o 4 a 3 para o Jaguaras. Mas, um minuto depois, o Atlético de Madrid conseguiu novamente a igualdade no marcador. Cássio roubou a bola e tocou para Tiaguinho, que cruzou para Cássio dentro da área, que de carrinho botou a bola para dentro das redes: 4 a 4.

Quando a partida se encaminhava para a disputa de pênaltis, o Jaguaras conseguiu marcar mais um gol. Faltando um minuto para o término do jogo, Gabriel Coelho aproveitou a saída errada da defesa do Atlético e chutou no canto para fazer o 5 a 4, confirmando a vitória e o terceiro lugar da Série Prata para o Jaguaras.

A equipe do Jaguaras foi a 3ª colocada no Campeonato Masculino – Série Prata.

GAO goleia Bahia Show e é campeão da Série Ouro

O time do GAO foi campeão do Campeonato Masculino – Série Ouro.

O duelo final colocou frente a frente o melhor ataque GAO e a melhor defesa Bahia Show. O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) chegou a decisão invicto, venceu as quatro partidas que disputou. Já o Bahia tinha vencido três jogos e perdido um, justamente para o GAO. No confronto da primeira fase, que valeu a liderança do grupo A, mesmo jogando pelo empate, o GAO venceu pelo placar de 3 a 2.

O show começou antes mesmo das duas equipes entrarem em quadra, com luzes coloridas e máquina de fumaça, o que acabou atrasando o início da partida. Após a fumaça se dissipar um pouco, a arbitragem finalmente iniciou a partida.

O primeiro lance de perigo da partida foi do GAO. Juliano recebeu do lado da quadra, chutou forte e a bola passou perto do gol de Richard. Aos três minutos, veio a resposta do Bahia. João Pedro chutou do meio da quadra e Valmor defendeu. O Bahia seguiu marcando em cima. Pedro roubou a bola e de frente para o gol chutou por cima. Mas aos seis minutos, o GAO abriu o placar. Zamorano passou por dois e rolou para Juliano, que deu um toque na saída de Richard para fazer o 1 a 0.

Após o gol, o jogo seguiu equilibrado. Em bola para frente, Davi (Bahia) desviou, tentando passe para João Pedro, mas o goleiro Valmor chegou antes para afastar. Aos 10 minutos, teve falta para o GAO. Após a cobrança, Juliano tabelou com Zamorano e de frente para o gol parou em Richard. Na sequência, o goleiro do Bahia Show se estranhou com o camisa sete do GAO e acabou sendo advertido pela arbitragem.

Aos 13 minutos, Zamorano recebeu lançamento, dominou dentro da área e chutou para defesa de Richard. Aos 15, nova falta para o GAO. Após bate-rebate na área, Zamorano chutou e João Pedro tirou em cima da linha. No contra-ataque, Davi chutou, Valmor defendeu e no rebote o camisa nove do Bahia fez o gol de empate: 1 a 1.

Pouco tempo depois, João Pedro chutou (Bahia) chutou de longe e Valmor defendeu. No contra-ataque, Hyago teve duas chances para marcar, mas em ambas Richard fez a defesa. O goleiro do Bahia seguiu segurando lá atrás e acabou sendo decisivo também no setor ofensivo. Aos 18min e 30seg, o camisa 99 chutou, a bola desviou em Pedro e entrou: 2 a 1 Bahia. Porém, a vantagem não durou muito. Aos 19 minutos, em jogada de pé em pé, o GAO chegou ao empate com Mario. O jogador só teve o trabalho de empurrar para as redes, ao receber passe de Zamorano. Antes do intervalo, GAO e Bahia tiveram a chance de fazer o terceiro gol, mas os goleiros Richard e Valmor, respectivamente, salvaram as equipes.

2º TEMPO

O Bahia iniciou em cima, mas acabou levando o gol. No primeiro minuto, Guilherme Almeida recebeu na entrada da área e bateu no canto para a defesa de Valmor em dois tempos. Na jogada seguinte, Mario recebeu de Zamorano e tocou no canto para fazer o 3 a 2 para o GAO.

Aos três minutos, o Bahia lançou uma bola para dentro da área, Guilherme dividiu no alto com Valmor e o goleiro do GAO acabou levando a pior. Após cair de mal jeito, o jogador precisou ser atendido, sendo a partida interrompida por alguns minutos.

Com a bola rolando novamente, o GAO teve um jogador expulso. Juliano (GAO) e Guilherme (Bahia) estavam brigando por espaço e arbitragem enxergou uma cotovelada do jogador da GAO, que acabou recebendo o cartão vermelho direto. Na cobrança de falta do Bahia, João Pedro chutou e a bola explodiu no peito de Valmor. No contra-ataque, Zamorano passou por dois e bateu cruzado para fazer o 4 a 2. Passados os dois minutos da expulsão, o GAO conseguiu se segurar sem levar o gol.

Aos seis minutos, Dionei driblou dois marcadores e chutou em cima de Richard. O goleiro do Bahia vibrou na cara do jogador do GAO e recebeu o cartão amarelo. A partir daí a partida ficou tensa, com entradas mais fortes e muitos cartões amarelos sendo distribuídos.

Aproveitando que o Bahia se jogou para frente, aos 13 minutos, o GAO puxou contra-ataque. Dionei tabelou com Mario e tocou para o gol vazio, fazendo o 5 a 2. A resposta do Bahia saiu na jogada seguinte, mas o chute de Forlan parou na defesa de manchete de Valmor. Aos 15, o GAO ampliou. Em mais uma jogada de contra-ataque, Mario tocou para Dionei fazer o 6 a 2.

Após o gol, o treinador do Bahia, Biel se estranhou com Hyago e a comissão do GAO, precisando ser contido pela arbitragem. Passada a confusão, o time do Bahia seguiu nervoso e abusando das faltas. Aos 18 minutos, teve tiro-livre para o GAO. Mario bateu no canto de Richard para fazer o 7 a 2, dando números finais a partida. Além do título, o GAO terminou com o Artilheiro da competição: Zamorano, com 12 gols marcados.

A equipe do Bahia Show foi a vice-campeã do Campeonato Masculino – Série Ouro.

Disputa do 3º Lugar – Ainda na segunda, Cupim e Real Madruga deveriam entrar em quadra para a disputa do terceiro lugar do Campeonato Masculino – Série Ouro. Porém, o Real Madruga não compareceu, sendo assim decreta vitória do Cupim por Wo. Com isso, o Cupim foi declarado como 3º colocado da Série Ouro mesmo sem precisar jogar. O Cupim também teve o Goleiro Menos Vazado da competição: Gilnei, com sete gols sofridos em cinco jogos.

O time do Cupim foi o 3º colocado no Campeonato Masculino – Série Ouro.

PREMIAÇÕES – Após as finais foram entregues as medalhas e os troféus aos campeões. Além disso, foi realizada a entrega das premiações individuais aos Artilheiros e Goleiros Menos Vazados de cada categoria. A entrega contou com a presença de autoridades do município, incluindo o prefeito Roger Caputi, o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, Eduardo Pellegrini e o vereador Ed Moraes. A seguir veja todos os premiados do Campeonato Municipal de Futsal de Osório 2022:

FEMININO

Gabriela (Flamengo) foi a Artilheira da competição com cinco gols marcados. Katily (Flamengo) foi a Goleira Menos Vazada da competição com três gols sofridos.

SÉRIE PRATA

Marcelo Bobsin (Sertão) foi o Artilheiro da competição com 12 gols marcados. Lucas Santos (Sertão) foi o Goleiro Menos Vazado da competição com 10 gols sofridos.

SÉRIE OURO

Zamorano (GAO) foi o Artilheiro da competição com 12 gols marcados. Gilnei (Cupim) foi o Goleiro Menos Vazado da competição com sete gols sofridos.

Fotos: Lucas Rodrigues