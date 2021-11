Na última quinta-feira (11), foi realizada na Câmara de Vereadores de Osório, a Assembleia Regional da Consulta Popular. O evento com a presença dos delegados eleitos das assembleias municipais para definirem os cinco projetos que vão compor a cédula de votação da Consulta Popular. As atividades são coordenadas pelo Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) do Litoral Norte.

Na oportunidade, os 95 delegados da região tiveram a oportunidade de defender os projetos, os quais foram escolhidos em seus municípios. Os projetos que vão compor a cédula de votação são:

Turismo – Criação e integração de rotas e destinos turísticos regionalizados, garantindo o avanço e o desenvolvimento econômico dos municípios da região;

– Criação e integração de rotas e destinos turísticos regionalizados, garantindo o avanço e o desenvolvimento econômico dos municípios da região; Obras – Manutenção de estradas vicinais;

Manutenção de estradas vicinais; Desenvolvimento econômico – Qualificação profissional;

– Qualificação profissional; Agricultura e pecuária – Contratação de equipe técnica especializada para desenvolvimento de projetos visando a sucessão familiar e permanência do jovem no meio rural;

– Contratação de equipe técnica especializada para desenvolvimento de projetos visando a sucessão familiar e permanência do jovem no meio rural; Projeto aprovado pelo COLAB – Construção de um centro esportivo na cidade de Tramandaí para que crianças e adolescentes possam conhecer a modalidade esportiva Ginástica Artística, assim como outras modalidades esportivas como o atletismo, uma vez que o Litoral Norte não possui iniciativas voltadas à ginástica para a comunidade em geral.

Agora, caberá a população do litoral participar votando online, entre os dias 22 e 30 de novembro de 2021, pelo aplicativo COLAB.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some