Uma novidade criada durante a pandemia tem feito sucesso entre os moradores do Litoral Norte e vem ajudando os pequenos produtores da região a seguirem vendendo os seus produtos. O Fitt Delivery é uma ação criada pela Cooperativa Mista de Agricultores de Itati, Três Forquilhas e Terra de Areia (Coomafitt) e tem como objetivo, a venda dos produtos produzidos pelos pequenos produtores da região, sendo a entrega realizada na porta da casa dos moradores.

O serviço criado em abril desse ano, se consolidou devido à necessidade de isolamento, e hoje, já atendeu mais de 500 clientes, em 10 cidades da região, além de Canoas, na região Metropolitana. As entregas dos alimentos são realizadas todas as quintas-feiras. O Fitt Delivery atende os seguinte municípios do Litoral Norte: Arroio do Sal, Capão da Canoa, Imbé, Itati, Maquiné, Osório, Terra de Areia, Tramandaí, Três Forquilhas e Xangri-lá.

Para fazer o pedido e conhecer todas as opções de cestas e produtos da agricultura familiar basta acessar o link: HTTP://bit.ly/DeliveryFitt. As encomendas são realizadas até às 12h de terça-feira. Também é possível tirar dúvidas e falar diretamente com os agricultores da cooperativa, por meio do whatsapp: (51) 98350-0128.

Foto: Coomafitt