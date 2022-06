Demissões no Litoral são maiores do que contratações em abril

Durante o mês de abril de 2022, foram criados 1.817.950 empregos em todos os 5.568 municípios brasileiros. O levantamento integra o Panorama do Emprego Municipal, elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) a partir do acompanhamento do mercado de trabalho, do fluxo de admissões e desligamentos de ocupações com carteira assinada, divulgadas pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O estudo aponta ainda, que em abril foram feitos 1.629.626 desligamentos. Ao comparar com o número de empregos criados, o saldo é positivo de 188.324 postos de trabalho em todo o país. A pesquisa permite explorar o desempenho do mercado formal de trabalho em cada um dos municípios brasileiros. No mês, 3.250 cidades, ou seja, 58% apresentaram criação líquida de empregos com carteira assinada. Este foi o maior resultado para abril desde o início do Novo Caged, em janeiro de 2020.

No Litoral Norte gaúcho, em abril, foram criados 3.337 empregos. Porém, as demissões foram ainda maiores, somando 3.612, o que resultou em um saldo negativo de 233. Dez municípios tiveram variação positiva, isto é, houve mais admissões que demissões: Capivari do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Itati, Mampituba, Morrinhos do Sul, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas. O maior saldo foi em Santo Antônio, que teve 501 contratações contra 433 demissões, tendo saldo positivo de 68.

As outras 13 cidades da região fecharam abril com saldo negativo, como foi o caso de Osório que teve 487 admissões e 492 demissões, com saldo negativo de cinco. Os piores saldos foram registrados em Tramandaí (-112) e Capão da Canoa (-107). A seguir veja como cada município do Litoral Norte se saiu:

MUNICÍPIOS CONTRATAÇÕES DEMISSÕES SALDO Arroio do Sal 59 76 -17 Balneário Pinhal 37 75 -38 Capão da Canoa 576 683 -107 Capivari do Sul 54 34 20 Caraá 32 40 -8 Cidreira 48 67 -19 Dom Pedro de Alcântara 18 16 2 Imbé 111 177 -66 Itati 6 1 5 Mampituba 6 1 5 Maquiné 26 32 -6 Morrinhos do Sul 7 4 3 Mostardas 80 83 -3 Osório 487 492 -5 Palmares do Sul 77 63 14 Santo Antônio da Patrulha 501 433 68 Tavares 14 23 -9 Terra de Areia 98 63 35 Torres 506 505 1 Tramandaí 296 408 -112 Três Cachoeiras 122 121 1 Três Forquilhas 8 3 5 Xangri-lá 210 212 -2 LITORAL NORTE 3.379 3.612 167

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some