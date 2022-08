Os alardes vêm da esquerda e de aparelhados destes que assolaram o país em duas décadas ressaltando que a Democracia está em risco. Para tanto dede a posse de Bolsonaro este tem sido apontado como sendo como a provável ameaça às instituições. Está realmente em quem afirma jogar nas quatro linhas ou naqueles que roubaram a nação e no coitadismo dos que se fazem de ameaçados na liberdade. Não obstante, há uma sequência de fatos que ocorreram nos quatro anos de Bolsonaro que demonstram uma conspiração latente dos “defensores da Democracia”.

Muitas pessoas já devem ter visto nas redes sociais um vídeo onde são citadas as diferenças entre um cidadão de direita e um cidadão de esquerda no Brasil. Tudo se evidencia comas ideias de Gramisci com a sua ideologia arbitrária e uma citação deste de que “uma mentira repetida muitas vezes termina sendo uma verdade”. Esta citação faz lembrar o PT e seus puxadinhos, pois apostaram em tornar Bolsonaro um genocida, que estes nem sabem do que se trata, mas repetiram e repetem como verdade fosse. E no caso de ladrão condenado em três instâncias, então? Querem e insistem afirmar que é inocente!!!

A esquerda perdida com a popularidade de Bolsonaro depois da burra, dislexa e terrorista Dilma transformar o Brasil em terra de desempregados e de pequenos e microempresários endividados, mas de bancos e grandes empresas riquíssimas com dinheiro do povo, nunca mais conseguiu achar o rumo da saída. A abstinência de corrupção e de dinheiro público perturbou a mente e tornou o célebre pingunço, marionete de José Dirceu, na esperança de “voltarem à cena do crime” (dito pelo atual vice do condenado candidato). Mas como o condenado estava na cadeia somente havia uma solução soltá-lo e habilitá-lo para ressuscitar o comunismo no país e dar fôlego a esquerda com uma teta gorda na barrosa dos cofres públicos. Mas como fazer isto? Somente acionando os mecanismos já montados nos poderes constituídos da República.

Ao longo da gestão Bolsonaro foi sendo montada a estrutura para o golpe e a pandemia veio a facilitar ainda mais (tanto que o condenado considerou bem vinda a pandemia). Para este golpe parecer uma disputa democrática, se precisava destruir a popularidade do eleito presidente e impedi-lo de realizar s reformas necessárias para o desenvolvimento do país. Assim surgiu as pragas brasileiras no Congresso a começar com Rodrigo Maia e David Alcolumbre barrando projetos cruciais para a economia e também para a segurança da população. Para isso o intangível pelo STF Renan Calheiros deu sua parcela de contribuição corroendo o Senado. Depois o STF iniciou armação para soltar o vagabundo e reabilitá-lo para terem a quem idolatrar, a pandemia criou os ditadores regionais e em conluio com a velha mídia levaram o medo e a reclusão a população e ainda promulgando que uma vacina em testes fosse comprada de qualquer jeito para ser aplicada no povo, demonizando médicos com tratamentos alternativos e precoce e até quase destruindo a autonomia do ato médico. Visto que a população praticamente se submeteu à prisão domiciliar, veio a proibição de ações policiais nos morros cariocas. Local este que o mundo sabe que é onde se escondem os maiores traficantes, armamentos e drogas do país, o que facilitou a criação de um arsenal nos morros e um exército de militantes do tráfico que dominaram por completo a criminalidade no Rio de Janeiro. Na terra do PCC, Dória quis mostrar que podia tudo até a demitir policiais que nãos e sujeitassem a vacina em teste. André do Rapp foi solto e depois dele vários outros grandes traficantes também foram libertados pela Justiça. Em tudo o STFm além do inquérito do fim do mundo teve sua parcela de ativismo. Par culminar, entre tantas outras situações conspiratórias, empresários são investigados por um bate papo no celular e agora Alexandre de Moraes pede que se reduza a circulação de armas no dia das eleições, que só faltou dizer para os policiais ficarem desarmados para estarem a mercê da bandidagem. Por tudo isto é importante que as policias militares estejam atentas, bem como o Exército, pois pode ocorrer da bandidagem protegida pela esquerda nefasta venha tomar o poder. E ainda gritam pela defesa da Democracia para os outros enquanto preparam o golpe.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some