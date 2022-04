Deputada Fernanda Melchionna destina R$ 550 mil para o município

Deputada Fernanda Melchionna durante reunião com direção do Hospital São Vicente de Paulo.

OSÓRIO – Na segunda-feira (18), a deputada federal Fernanda Melchionna (Psol) esteve cumprindo agenda na cidade. Durante o dia, a parlamentar esteve reunida com o presidente do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Marco Pereira. Fernanda aproveitou para formalizar o repasse de R$ 300 mil para a instituição, valor que vai ser aplicado na manutenção da entidade que atende toda a região e sofre muito com a desvalorização da tabela SUS. No final, o presidente do HSVP agradeceu a deputada pelo recurso, ressaltando a importância das emendas para a manutenção dos serviços no hospital osoriense.

Já no início da noite de segunda, a parlamentar visitou o Campus do Instituo Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), onde realizou uma palestra sobre a participação das mulheres na política. A atividade foi organizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade do IFRS. Vale ressaltar que Fernanda Melchionna destinou R$ 250 mil para o Campus do IFRS. O dinheiro será utilizado na construção de um espaço de treinamento para a equipe de judô do instituto.

Parlamentar realizou palestra no IFRS, Campus Osório, sobre a participação da mulher na política.

Fotos: Hugo Scotte

