O deputado Issur Koch (Progressistas) encaminhou à direção do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) uma solicitação da repintura dos bordos na ERS-389 (antiga Estrada do Mar), especialmente entre os municípios de Tramandaí e Torres. A reivindicação atende demanda apresentada por ciclistas da região, preocupados com a segurança de motoristas e de praticantes do esporte. “A rodovia tem sido utilizada por ciclistas de diferentes regiões do Estado, e não apenas do Litoral Norte, especialmente aos finais de semana. Há trechos, como em frente a Postos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), nos poucos locais que há acostamento na rodovia, que a pintura está praticamente apagada”, ressaltou o parlamentar.

Segundo Issur, outra medida importante para melhorar a segurança na Estrada do Mar é a instalação de placas ao longo da estrada alertando a presença de ciclistas, no trecho entre Osório e Torres. Presidente da Frente Parlamentar do Ciclismo e Cicloturismo na Assembleia Legislativa (AL), ele destacou que a proximidade do veraneio, quando parte dos gaúchos se desloca para a região, com aumento da população superior a 300% na maioria das cidades litorâneas, irá aumentar ainda mais o trânsito na via.

“A circulação de ciclistas na estrada é uma realidade, seja a lazer ou prática do esporte. Sinalizar de forma adequada é fundamental para melhorarmos esta situação e alertarmos sobre a importância de respeitarmos a distância mínima entre bicicletas e veículos automotores”, declarou o deputado.

