OSÓRIO – A prefeitura municipal informou na manhã de ontem (quarta-feira), a alteração do local para descarte de lixo eletrônico na cidade. A Campanha, que é realizada todas as sextas-feiras, passa a acontecer na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, localizada no quilômetro 87,5 da BR-101, no bairro Encosta da Serra, s/n, das 14h às 16h. A ação tem como objetivo incentivar o descarte correto e, ao mesmo tempo, evitar que seja jogado lixo eletrônico (que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente) em vias públicas. Entre os objetos que podem ser descartados estão: monitores, computadores, aparelhos de telefonia celular, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, entre outros.