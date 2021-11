ENDEREÇO LOCAIS Bec. Dos Demétrios Do número 7 ao 2.000 Est. Carrachi Do número 301 ao 16.525 Est. Dos Trilhos Do número 201 ao 3.111 Est. Dr. Pereira Neto Do número 100 ao 2.300 Est. Passinhos – Capivari Do número 921 ao 7.580 Rod. RSC-101 Do número 957 ao 8.005 R. Amândio Ventura Do número 200 ao 260 R. Dr. Ernesto Do número 410 ao 2.755 R. José Machado Lopes (Seu Juca) Do número 518 ao 638 R. Manoel Batista Bernardes Do número 58 ao 559 R. Mário Miguel Do número 40 ao 300 R. Mirko Lauffer Do número 138 ao 510 R. Nene Dias Do número 105 ao 120 R. Oliveira Alves Do número 58 ao 295 SEGUNDA-FEIRA (29/11) – Das 13h às 19h Substituição de estruturas e postes – 469 clientes afetados

Legenda: Bec – Beco; Est – Estrada; Rod – Rodovia; R – Rua.

Foto: CEEE

