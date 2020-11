O Projeto Quero Estudar está divulgando uma série de vagas para cursos em Osório e em todo o Litoral Norte. E o melhor de tudo é que todos os cursos são gratuitos e ocorrem de maneira online. Tem cursos disponíveis para todas as idades, seja a pessoa criança, adulta ou idosa.

Entre as opções de curso estão os de: Inglês, Auxiliar odontológico, Assistente Administrativo, Analista contábil e financeira, Secretariado, Operador de caixa, Preparatório para concurso público, Supervisor de vendas, Segurança do trabalho, Gestão de pessoas, Atendimento de farmácia, Logística, Marketing Digital, Programação, Designer gráfico, Manicure e pedicure, Designer de sobrancelhas, Técnicas de maquiagem, Primeiros socorros animais, Cuidador de Idosos, Youtuber, entre outros.

Para se inscrever acesse o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK3UUDJLw6OJ6s5dAvwOLn0RHwkIGf3xWo0_xeePOHndxO4Q/viewform?fbclid=IwAR2WwZXme20Nof99l4Yz1gyVqp7N8jq6H2kKPCSDDtnlG4duQVd6D-ZwIQM; preencha os campos com seu nome, telefone e qual curso quer realizar e clique em enviar. Você vai receber uma mensagem por telefone com todas as informações sobre o curso.