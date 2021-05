O Governo do RS, por meio da Secretaria de Educação, divulgou na quarta-feira (28), o cronograma de retorno das atividades presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual. As aulas vão ocorrer no modelo híbrido, ou seja, os estudantes devem ter aulas presenciais nas escolas e também atividades remotamente. A carga horária diária para o Ensino Fundamental deverá ser composta por três horas presenciais e uma hora remota. No Ensino Médio, a carga horária diária deverá ser de três horas presenciais e duas horas remotas.

As equipes diretivas das escolas estão autorizadas a receber seus professores e servidores para o encaminhamento de todas as ações voltadas ao retorno dos estudantes, seguindo os protocolos sanitários adotados na pandemia. O calendário de retorno das aulas presenciais será gradual e escalonado, permitindo a volta dos estudantes ao ambiente escolar sem o risco de aglomeração.

CALENDÁRIO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL

• Até 30/04 – Organização das escolas;

• 03/05 – Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental;

• 05/05 – 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental;

• 07/05 – Anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano);

• 10/05 – 1º ano do Ensino Médio;

• 12/05 – 2º e 3º anos do Ensino Médio;

• 13/05 – Ensino técnico e Curso Normal.

CALENDÁRIO PARA ENSINO MÉDIO, EJA, NEEJA, ESCOLAS COM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ESCOLAS ESPECIAIS

• 03/05 e 04/05 – Organização das escolas;

• 05/05 – Aulas presenciais.

Vale ressaltar queo retorno não é obrigatório e poderá ser definido pelos pais e responsáveis dos estudantes. Quem optar por seguir em casa deverá dar sequência às atividades propostas pelo modelo de ensino remoto. As escolas que permitirem o retorno presencial deverão seguir as regras sanitárias estabelecidas em portaria conjunta das secretarias da Educação e da Saúde, além de observar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre classes, carteiras ou similares, uso de materiais individuais, e vedação de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico.

