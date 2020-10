A empresa Coleturb, nova responsável pela coleta de lixo orgânico na cidade, iniciou no último dia 28 de setembro, os trabalhos na cidade. A empresa ressalta que está se adaptando e para isso foi necessário realizar mudanças nos dias das coletas. Nessa semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária divulgou o novo cronograma com as alterações na coleta de lixo orgânico no município.

Ao todo, a empresa vai realizar 11 rotas. A rota Verde contempla Atlântida Sul e Várzea do Padre e será realizada nas segundas, quartas e sextas de manhã, assim como a rota Bordô, que contempla a Borússia. Já a rota Laranja, que contempla os bairros Laranjeiras e Parque Real, ocorre todas as terças e quintas-feiras de manhã.

A rota Azul atente a localidade de Palmital e ocorre a coleta todas as segundas e sextas-feiras, sempre pela parte da tarde. Na rota Magenta, que abrange os bairros: Medianeira e parte do Caravágio, ocorre a coleta nas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, também as tardes. A seguir veja as demais rotas:

CYAN – Abrange os bairros: Albatroz, Bosques do Albatroz, Sulbrasileiro, parte do Caravágio, Farroupilha e Condomínios, Pitangas e Loteamento Panorâmico. Ocorre nas terças (tarde), quintas (tarde) e sextas (manhã).

VERMELHO – Abrange os bairros Glória, parte do Sulbrasileiro e Porto Lacustre. Ocorre nas segundas (tarde), terças (manhã), quintas (manhã), sextas (tarde) e nos sábados (manhã).

PRETO – Abrange o Centro 1 (Rua Costa Gama até a Avenida Getúlio Vargas) e parte do bairro Caiu do Céu. Ocorre nas segundas, quartas, quintas e sextas de manhã, e nas terças a tarde.

BRANCO – Abrange o Centro 2 (Avenida Getúlio Vargas) e parte do bairro Caiu do Céu. Ocorre nas segundas, quartas, quintas, sextas e nos sábados de manhã, além das quintas-feiras a tarde.

AMARELO – Abrange a BR-101, Arroio das Pedras, Livramento, Sertão, Aguapés até a divisa com Maquiné, Costa Verde e Encosta da Serra. Ocorre nas segundas (manhã), quartas (manhã e tarde) e nos sábados (manhã).

ROXO – Abrange os bairros Santa Luzia, Passinhos, Serra Mar, Presídio, Petrobrás e Condomínio Campos de Dentro. Ocorre nas terças e quintas-feiras de manhã e tarde, além dos sábados pela manhã.

Em caso de dúvidas ou não realização da coleta, os moradores podem contatar a Secretaria por meio do telefone: 3663-1947. É válido destacar que o recolhimento do lixo seco continua sendo feito pela empresa JP3, nos mesmos dias em horários.