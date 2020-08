A prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Saúde divulgou nesta segunda-feira (27), o novo cronograma do plantão 24 horas das farmácias na cidade. De acordo com o Decreto nº 113/2020 e em consonância com a Lei 5.801 de 24 de maio de 2016, todos os estabelecimentos farmacêuticos do município devem cumprir regime de plantão, num sistema de rodízio, estabelecido por sorteio, num período de sete dias para cada estabelecimento, compreendido com seu início às 0h até às 7h do mesmo dia e assim sucessivamente, no mesmo horário de início e término, em todos os dias da semana que compõe o plantão.

A seguir veja como ficou o cronograma que iniciou nesta segunda e vai até o dia 13 de dezembro de 2020.

PLANTÃO 24 HORAS DAS FARMÁCIAS*

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO INÍCIO TÉRMINO Farmácia São João Rua Costa Gama, 808 27/07 02/08 Farmais (em frente ao Hospital) Rua João Sarmento, 400 – Sala 01 03/08 09/08 Hercílio Moacir Pereira da Luz ME Rua Costa Gama, 891 10/08 16/08 Farmácia São João Rua Costa Gama, 808 17/08 30/08 Farmácia Tio Toni Rua Cônego Pedro Jacobs, 877 – Sala 03 31/08 06/09 Agafarma (na Cedil) Rua João Sarmento 437 – Sala 01 07/09 13/09 Farmais (ao lado das Casas Maria) Rua Marechal Floriano Peixoto, 1089 – Sala 03 14/09 20/09 Life Farmácia Rua Quinze de Novembro, 1101 – Sala 01,04 e 06 21/09 27/09 Pharmaderm Rua Marechal Floriano Peixoto, 764 – Sala 01 28/09 04/10 Maxxi Econômica (esquina da Caixa) Rua Machado de Assis, 455 05/10 11/10 Farmácia Líder/Associadas (em frente ao Dalpiaz) Rua Costa Gama, 771 12/10 18/10 Maxxi Econômica (enfrente ao Santander) Rua 24 de maio, 268 – Loja 01 19/10 25/10 Farmácia Central Rua Major João Marques, 360, Sala 03 26/10 01/11 Panvel (esquina com a João Sarmento) Avenida Getúlio Vargas, 525 02/11 08/11 Panvel (esquina com o Banrisul) Rua Major João Marques, 515 09/11 15/11 Farmaservice Rua Costa Gama, 747, Sala 03 26/11 22/11 Farmácia Caravágio Rua Lafayete Pereira dos Santos, 552, Sala 02 23/11 29/11 Drogabel Avenida Getúlio Vargas, 1270 30/11 06/12 Farmácias Associada (ao lado da Enter) Rua Machado de Assis, 407 07/12 13/12

*O cronograma está sujeito a alterações que vão ser informadas com antecedência pela prefeitura osoriense.