O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Osório está realizando em parceria com o Hemocentro do Estado uma campanha para doação de sangue. Um ônibus vai estar disponível para fazer o transporte dos doadores até Porto Alegre. O ato ocorre na próxima quinta-feira (12), com a saída marcada para as 8h, em frente ao Hospital. Para doar sangue a pessoa precisa: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentada (evite alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Também é necessário levar um documento com foto. Para mais informações, ligue para o número: (51) 98542-2748 (Catiuscia).

