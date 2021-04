Os agentes da Penitenciária Modulada Estadual da cidade (PMEO) apreenderam aproximadamente dois quilos de maconha dentro do presídio local. A droga foi encontrada no pátio da PMEO, na manhã de sábado (27). Além da droga, também foram apreendidos quatro aparelhos celulares um carregador, um fone de ouvido e dois litros de cachaça.

Segundo os agentes, foram repassadas informações que homens foram vistos em atitudes suspeitas nos arredores do presídio. Após ser acionada, a Brigada Militar conseguiu prender em flagrante os dois homens. A dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, junto com o material apreendido, onde foi registrada a ocorrência. Uma operação para buscar materiais ilícitos na PMEO não está descartada para as próximas semanas.

Foto: Susepe