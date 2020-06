Um acidente de trânsito envolvendo um Renault Sandero deixou duas pessoas feridas, na tarde dessa quarta-feira (24) em Santo Antônio da Patrulha. O caso ocorreu por volta das 16h, no quilômetro 37 da BR-290 (Freeway), próximo ao limite com o município de Glorinha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com placas de Canoas trafegava em sentido Litoral – Porto Alegre, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando o automóvel, que caiu no canteiro central da pista. O condutor e uma pessoa que estava no banco do carona sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos e passam bem.

A polícia realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Uma faixa em cada sentido da rodovia chegou a ficar bloqueada para a retirada do veículo e atendimento às vítimas. A equipe da concessionária CCR Viasul esteve no local para orientar o trânsito, até a liberação total da pista.

Foto: Vitor Rosa