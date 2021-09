O Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou na segunda-feira (13), o nome de Edegar Pretto como pré-candidato a governador do Estado nas eleições de 2022. A decisão ocorreu durante o lançamento do movimento ‘Rio Grande e presente, Para toda a sua gente’. A ação foi realizada em Porto Alegre e contou com a participação dos ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro; do senador Paulo Paim; além de deputados estaduais e federais do partido.

A solidificação da pré-candidatura de Pretto começou há alguns meses, e foi chancelada por parlamentares, dirigentes, militantes e apoiadores após debates presenciais e virtuais, realizados a partir de junho desse ano em 27 regionais do PT em todo o RS. O deputado foi definido como nome que sintetiza a renovação do partido, por sua capacidade de diálogo, liderança política e compromissos com a base social.

Com a mensagem de passagem de bastão, as lideranças do partido declararam que o deputado tem total apoio dos dois ex-governadores, do senador, das bancadas do PT, militantes e movimentos populares. Para os petistas, Edegar Pretto é o nome certo para encabeçar no RS esse grande projeto nacional coletivo que já está em curso.

O PRÉ-CANDIDATO

Edegar Pretto tem 50 anos e nasceu em Miraguaí, na Região Celeiro. É formado em Gestão Pública e tem suas origens na agricultura familiar. Filho de Adão Pretto, deputado federal falecido em 2009, Edegar está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Foi o mais votado do partido nas três eleições em que participou, e líder da bancada petista no governo Tarso. Em 2017 foi presidente da Assembleia Legislativa, quando em sua posse popular cerca de duas mil pessoas ocuparam a praça da Matriz para um ato de apoio público na capital.

Na última eleição, fez votos em quase 480 municípios, e acumula a marca de ser o mais votado da história do PT no Legislativo estadual. O deputado tem bom trânsito em diversos setores produtivos e econômicos do estado, como produção de alimentos. Uma de suas causas com reconhecimento internacional é o trabalho pelo fim da violência contra as mulheres, que o levou a ser membro do Comitê Nacional Eles Por Elas, da ONU Mulheres, e coordenador do Comitê Gaúcho Eles Por Elas, único Comitê estadual do país autorizado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

PRÓXIMOS PASSOS

A partir dessa semana, Pretto intensifica a participação presencial em agendas pelo estado, começando pela Região Metropolitana de Porto Alegre. Depois, segue para roteiros de trabalho em municípios do interior, o que já é uma característica do parlamentar. Na próxima semana o roteiro será nas regiões Celeiro, Norte e Alto Uruguai. Ainda em setembro visitará a Região Centro, e em outubro, Sul e Serra. Depois será elaborado o calendário que contemplará as demais regiões. Nas atividades programadas, está como prioridade ouvir os setores sobre desenvolvimento regional, envolvendo produção de alimentos, educação, saúde, indústria, inovação tecnológica, universidades, entre outros.

“Esse movimento que criamos foi para construir esse Rio Grande presente. Mas tudo isso pelo caminho do diálogo, sem ódio e revanchismo. Vamos conversar com quem estiver disposto a fortalecer o nosso projeto. Eu comecei muito cedo a minha caminhada, conheço o Rio Grande de ponta a ponta, e neste espírito coletivo, com o legado dos que vieram antes de nós, vamos caminhar para um futuro melhor”, resume Pretto.

Conforme o presidente do PT-RS, o deputado federal Paulo Pimenta, a partir dessa oficialização o partido vai ampliar as discussões com siglas aliadas. Ele diz que os dirigentes já conversaram com os partidos do campo popular, e que todos demonstraram disposição de construírem um novo projeto para o RS. “Ainda temos um bom tempo de debate e diálogos, mas estamos motivados por uma grande unidade que vai garantir um palanque forte para o (ex-presidente do Brasil Luiz Inácio) Lula (da Silva) no RS através da liderança do Edegar”, explica o parlamentar.

Já sobre a vinda de Lula ao Rio Grande do Sul, Pimenta adianta que o ex-presidente está ajustando agenda, e já se colocou à disposição para organizar um roteiro com Edegar Pretto para uma caravana em alguns municípios gaúchos.

