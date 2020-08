ARTIGO DE OPINIÃO

Escritor, editor e revisor; ocupa a Cadeira 19 da Academia Sul brasileira de Letras. Ele também é fundador e presidente do Grupo Literário, A Ilha.

Então a Rússia está anunciando a aprovação de uma vacina contra a Covid-19. Todos estão preocupados com o tempo muito curto em que isto está acontecendo, pois existe todo um roteiro que deve ser seguido para que uma vacina possa ser administrada à população, com segurança e eficácia. A Rússia garante que todos os passos foram obedecidos, mas o tempo decorrido desde o começo da pandemia coloca isso em dúvida. É ver pra crer. Tomara que a vacina seja boa, que funcione, apesar de tudo.

E os números no Brasil continuam altos, muito altos. Vacinas estão sendo testadas também no Brasil, embora não tenham sido desenvolvidas aqui, e o país já comprou milhares de doses de uma delas para garantir a imunização, primeiramente para as pessoas de maior risco e as pessoas que estão à frente do combate à doença, quando estiver pronta para ser administrada. Inclusive fará a produção para consumo interno.

Mas esse governo brasileiro parece ignorar (parece?) a pandemia, até remédios estão faltando nos hospitais, remédios básicos como analgésicos, por exemplo. A saúde está em colapso, hospitais estão lotados, com a capacidade esgotada, as pessoas estão morrendo igual moscas, são mais de cem mil, já, no país, e o presidente continua fazendo propaganda da cloroquina, que se fizesse efeito, já teria acabado com as complicações do coronavírus. Sem contar que não existe comprovação científica nenhuma de que ela possa ser indicada para esse vírus que está devastando o mundo, pelo contrário. E ninguém faz nada. Com o Ministério Público Federal não podemos contar, é claro, pois o presidente colocou lá uma sua pessoa “de confiança”. E o congresso, o senado, que até agora não fizeram nada, não tomam nenhuma atitude? Os “políticos”, que foram eleitos para trabalhar pelo bem estar dos cidadãos brasileiros, que são pagos por eles, estão mais preocupados com a sua reeleição, inclusive o presidente, em plena alta da pandemia. Quantos milhares de pessoas mais precisam morrer para que alguém tome alguma providência? Infelizmente, com a justiça também não podemos contar, pois ela não existe, é outro antro “político” igual congresso e senado, vergonhosamente.

E o povo, nas ruas, não está tomando os cuidados básicos, fazendo com que a pandemia se alastre mais rapidamente. Mas que esperar de um povo sem educação em um país onde os próprios donos do poder, que deveriam zelar pela qualidade do ensino ministrado a seus eleitores, se encarregam de sucateá-lo? Enquanto a educação não for levada a sério, enquanto a educação não for resgatada neste nosso Brasilzão de Deus, continuaremos tendo grande parte da população sem ter noção da gravidade da tragédia, do flagelo pelos quais estamos passando.

A média de mortes no Brasil continua sendo mais de mil mortes por dia. A testagem continua muito abaixo do que deveria ser feita. Santa Catarina é o Estado com maior aumento de casos e de mortes do país, há vários dias. Pulamos, no mês passado, do Estado que tinha os menores números da pandemia para aquele que tem a maior subida na curva.

Cuidem-se, por favor. Cuidem-se, pelo amor à vida. Podemos nos defender se tomarmos cuidado, se só sairmos se for realmente necessário, se usarmos máscara fora de casa, se lavarmos frequentemente as mãos com água e sabão, se usarmos álcool gel, se cumprirmos o distanciamento físico ou social. Mas precisamos fazer isso, sob pena de sermos contaminados. Somos capazes de ajudar no combate ao vírus fatídico. É só nos conscientizarmos de precisamos nos cuidar.